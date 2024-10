Sanduba do bão: sete receitas de lanches fáceis e deliciosos

O Dia do Pão é celebrado anualmente em 16 de outubro em homenagem a um item essencial no cardápio do brasileiro: o pãozinho nosso de cada dia. Seja brioche, baguete, pão sírio ou ciabatta, a verdade é que um bom sanduíche pode cair bem em qualquer refeição. Veja sete lanches diferentões para se deliciar e inovar à mesa.

Queijo quente com tomate no pão brioche

Queijo quente com tomate no pão brioche da Fabrique Pães Foto: Fabrique Pães/Divulgação

Com um mix de três queijos, brie, emmental e mussarela de búfala, essa receita prática é perfeita para quem adora um lanche bem queijudo.

Confira a receita

Lanche de rosbife no pão sírio

Lanche de rosbife no pão sírio do Bella Paulista Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Um primo do beirute, esse sanduíche de rosbife com queijo suíço, mostarda e picles fica uma delícia e vai deixar qualquer fã de pão sírio com água na boca.

Confira a receita

Sanduíche de cogumelos na baguete multigrãos

Sanduíche de cogumelos na baguete multigrãos do Bella Paulista Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Para quem prefere uma opção vegetariana, vale conferir esse lanche fit que leva mix de cogumelos, queijo minas frescal e salada de rúcula, tudo isso em uma baguete multigrãos saborosa.

Confira a receita

Lanche de filé mignon com molho barbecue no pão ciabatta

Lanche de filé mignon com molho barbecue no pão ciabatta Foto: Daniel Teixeira/Estadão

O pão ciabatta tem origem italiana e uma aparência rústica e farinhada. Descubra como utilizá-lo em um sanduíche de churrasco suculento e bem molhadinho com salada a gosto.

Confira a receita

Cheese salada com pão de hambúrguer brioche

Cheese salada do Holy Burguer Foto: Holy Burguer/Divulgação

Um clássico das hamburguerias, o cheese salada é democrático e muito saboroso. Confira a receita simples e rápida que leva maionese, picles e muito mais.

Confira a receita

Lanche de salmão defumado no brioche

Sanduíche de salmão, oclub sandwich, do bar Astor Foto: Carol Gherardi

Perfeito para os dias quentes, esse sanduíche de salmão defumado é uma receita leve com avocado, raiz forte e ovo, tudo isso no pão brioche.

Confira a receita

Sanduíche de atum na bagel

Sanduíche de atum com salada. Foto: Divulgação Mr Cheesecake Sandwich Deli

Aprenda a fazer uma pasta de atum com apenas cinco ingredientes e que pode ser utilizada nessa receita de lanche de atum com alface e tomate no pão bagel - típico da culinária judaica.

Confira a receita