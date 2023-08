A partir desta terça-feira (22), os termômetros brasileiros irão subir por conta de uma onda de calor, que tem previsão de atuar em território nacional até sábado (26). Podendo chegar a marca de 37°C em algumas capitais, o calor também aumenta a vontade de tomar um drinque refrescante.

Para te ajudar a afastar o calor e ainda saborear bebidas deliciosas, selecionamos cinco receitas perfeitas para enfrentar as altas temperaturas.

Caipirinha de caju e mel

Caipirinha de caju Foto: Água Doce Sabores do Brasil

A caipirinha de caju e mel do restaurante Água Doce Sabores do Brasil é aquele drinque perfeito para um fim de semana em que o sol está rachando. Junte os amigos ao redor da piscina e deguste essa caipirinha deliciosa de fruta.

PUBLICIDADE

Confira a receita

Michelada

Drinque mexicano ‘Michelada’, receita da chef Gabriela Barretto, do Futuro Refeitório. Foto: Gabriela Barretto | Futuro Refeitório

Que tal apimentar um pouco os dias de calor? A ‘Michelada’, drinque do México que significa “minha cerveja gelada”, une molhos apimentados e suco de limão à cerveja. Existem diversas formas de preparar essa bebida, mas a versão da chef Gabriela Barretto utiliza páprica picante e pimenta-negra.

Confira a receita

PUBLICIDADE

Hermanos

“Hermanos”, drinque de tequila com hortelã Foto: @leosouza

Hora da tequila! De sabor forte e marcante, o destilado é ótimo para a elaboração de drinques refrescantes e cítricos. Aprenda a fazer o “Hermanos”, drinque de tequila com hortelã, gengibre, laranja e limão, criação do bartender Matheus Cunha, do Tetto Rooftop Lounge.

Confira a receita

Pelezão

PUBLICIDADE

“Pelezão”, drinque de cachaça com limão, gengibre e canela Foto: @leosouza

Nada melhor que um coquetel de cachaça para se refrescar em um dia quente, não é mesmo? O destilado é versátil e rende drinks que vão muito além da caipirinha tradicional. Confira o ‘Pelezão’, drinque de cachaça com gengibre super refrescante, elaborado pelo bartender e mixologista Matheus Cunha.

Confira a receita

Mar de Guaratiba

Drinque ‘Mar de Guaratiba’ Foto: Ori Brazil

PUBLICIDADE

Esse drinque chamado de ‘Mar de Guaratiba’ foi apresentado pela chef Carol Silva, do restaurante Sorriso Baiano, no 15° Festival Gastronômico de Prado-BA e levou a premiação máxima. Feito à base de laranja e limão, esse coquetel é perfeito para dias muito quentes.

Confira a receita