A segunda parte deste roteiro que reúne programas culturais e gastronomia tem desde opções para ver um filme e tomar um drinque até lugares para almoçar no jardim no meio do corre da cidade que nunca para. São programas quase obrigatórios para quem chega à cidade disposto a conhecer o que ela tem de melhor. Ou para quem vive por aqui e quer bancar o turista na própria cidade.

Prêt no MAM

O salão do restaurante Prêt no MAM, com vista para o Parque do Ibirapuera Foto: Ana Paula Allan Zink

O restaurante do Museu de Arte Moderna de São Paulo, aberto em 2003 é o lugar perfeito para turistas de primeira viagem no Parque do Ibirapuera. Uma parada estratégica para almoço ou café é mandatória depois de caminhar pelas alamedas do parque ou conferir atrações locais como o próprio acervo do MAM, o Pavilhão da Bienal, o Viveiro Manequinho Lopes, a Oca ou o Planetário. O bufê do almoço funciona de terça a domingo com opções bastante variadas. Os janelões com vista para o parque adicionam tempero ao programa. Há ainda um simpático café no local para uma pausa para comer um lanche durante a manhã ou à tarde.

Av. Pedro Álvares Cabral S/N, tel. 11 5574 1250

Capim Santo no Solar Fábio Prado

No Capim Santo do Solar Fábio Prado, o almoço no jardim faz parte do roteiro cultural Foto: Marcelo Augusto

O casarão que até pouco tempo abrigava o Museu da Casa Brasileira segue como boa opção de passeio para os visitantes da cidade. Especialmente no horário do almoço, quando é possível almoçar e tomar um drinque no lindo jardim da construção histórica. O restaurante Capim Santo é opção certeira para comer bem e ainda desfrutar de uma pausa relaxante na cidade que nunca para.

Av. Brigadeiro Faria Lima 2705, São Paulo, tel.: 11 99919 0033

Vista no MAC

Um dos drinques servidos no Vista, que fica no rooftop do MAC Foto: Restaurante Vista / DIVULGAÇÃO

O Museu de Arte Contemporânea de São Paulo também oferece a dobradinha cultura + gastronomia. Depois ou antes de conferir o acervo do museu, a boa pedida é subir até o rooftop para comer no Vista. O restaurante funciona no topo do edifício criado por Oscar Niemeyer, está aberto no local desde 2018 e tem cardápio assinado pelo chef Pedro Oliveira.

O mobiliário do restaurante é inspirado nos anos 1960 e conversa graciosamente com a arquitetura do mestre modernista. Depois de provar pratos como o porco defumado com gaspacho de milho ou o rosbife de carne de sol, recomenda-se para a sobremesa, além dos doces, uma pausa no terraço do Vista, com uma das vistas panorâmicas mais bonitas de São Paulo.

Av. Pedro Álvares Cabral, 1301 - 8° andar, tel.: 11 2658 3188 Terça a sábado, das 12h às 16h e das 19h às 23h; e domingo, das 12h às 17h Instagram: @vistaibirapuera

Cineclube cortina

O espaço do restaurante e do bar do Cineclube Cortina Foto: LEO MARTINS

O Cineclube Cortina é feito sob medida para turistas urbanos fãs de bons filmes. O cinema ocupa um espaço no Centro de São Paulo que já foi um estacionamento. Tem uma sala de cinema com cadeiras de praia de tecido de alma vintage e cortinas de veludo vermelho sangue. É um lugar de natureza dramática, onde é possível, antes de escolher um dos filmes da programação especial que rola por ali, passar no bar da casa para tomar um dos drinques que prometem ser “uma experiência cinematográfica a cada gole”. No cardápio, opções com o White Russian de Gran Lebowski ou um Old Fashioned de Mad Men. Entre as opçõe de comidinhas servidas no restaurante do espaço, peça sem medo de ser feliz uma coxinha de frango ao curry, um escabeche de frutos do mar ou bocaditos mexicanos.

Rua Araújo, 62 - República. Bar e restaurante: terça e quarta das 12h à meia-noite, quinta a sábado das 12h às 2h. e domingo das 12h às 21h.

Uma volta pelo Copan

Fachada do icônico Edifício Copan; no térreo há diversas opções gastronômicas para o turista na cidade escolher Foto: TABA BENEDICTO

O icônico edifício projetado por Oscar Niemeyer tem, no térreo, boas opções gastronômicas e culturais. É ali que fica a livraria Mega Fauna, com o Café Cuia (comandando pela chef Bel Coelho); o premiado Dona Onça, da chef Janaína Rueda e a sorveteria Tem Umami, especializada em sorvetes do tipo soft (feitos na máquina) com receita artesanal, sem açúcar ou gordura hidrogenada. Programa do tipo “muitos em um”, altamente recomendado para turistar pela cidade.

Av. Ipiranga 200, São Paulo, SP, tel.: 11 3259 5917

