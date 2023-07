Chefs Henrique Fogaça, Helena Rizzo, Claude Troisgros, Ieda Bastos e outros lançam livro de receitas

Já imaginou se algum dia os maiores chefs brasileiros se unissem para revelar seus segredos da cozinha através de receitas simples, com ingredientes acessíveis e saudáveis, priorizando além do sabor, o baixo custo? Não precisa mais imaginar, pois foi exatamente isso que aconteceu no livro recém-lançado: Comida Nada Básica – Alimentar com Cultura Faz Bem. A obra é uma coletânea de receitas que explora a culinária popular brasileira, destacando os ingredientes da cesta básica como as estrelas principais de cada receita. E o melhor: o material está disponível para todos, online e sem custo.

Com o intuito de tornar a gastronomia acessível a todos e democratizar o acesso à cultura e à educação alimentar os chefs Henrique Fogaça, Helena Rizzo, Claude Troisgros, Ieda Bastos, Mara Salles, Thiago Castanho, Rapha Vasconcellos, Kátia Barbosa, Antônio Neto, Paulo Rocha e Raul Lemos, toparam o desafio de criar modos de preparo usando ingredientes da cesta básica e aqueles usados no dia a dia.

O livro traz receitas que vão além daquelas mais comuns do cotidiano, mas ainda sim, fáceis. Separe tapioca, feijão carioca, sardinha, feijão preto, fubá e outros para criar suas receitas com a ajuda dos chefs clicando aqui.

Serviço

https://www.comidanadabasica.com.br/