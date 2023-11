Pode confessar, tem dias em que sair do sofá vira um tremendo sacrifício, né? Principalmente em noites mais frias, ou de pura preguiça, os deliverys vêm para salvar a pátria dos que desejam opções caseiras. Segundo o iFood, o brasileiro curte muito pedir sushi, sendo a 9ª opção mais adorada da população.

Mas convenhamos, não é sempre que as iguarias japonesas vêm frescas e saborosas. Para não restar mais dúvidas sobre onde pedir comida japonesa em São Paulo, veja cinco sugestões aprovadas pelos repórteres de Paladar.

Sushimu

Niguiri Yellow Tail Foto: Estúdio Mió

Comandado por Jun Murakami, o Sushimu apresenta um formato moderno, que funciona apenas via delivery, mantendo a alta qualidade e resgatando histórias familiares em cada receita. Vale começar experimentando uma dupla de Niguiri Yellow Tail (R$30), o Niguiri Shake Truffle, dupla de salmão com manteiga de trufas brancas (R$38) e o Niguiri Maguro, dupla de atum (R$35). Já o Shake Crispy’s vem com 8 cortes perfeitos de salmão, ovas de peixe voador e crocantes de legumes, servido com Vinegar Soy Sauce, à base de balsâmico e blend de shoyu da casa (R$ 49) e o Yellow Tail Slide, com 12 cortes de Hamachi, jalapeno e broto de coentro ao molho Ponzu (R$ 69).

Serviço: Apenas delivery, via Ifood | Horários de funcionamento: de terça a domingo, das 11h às 15h (almoço) e das 18h às 22h30 (jantar) | @sushimu.jp

By Koji

O chef Koji Yokomizo é o nome à frente do By Koji. Com duas casas em São Paulo, a marca traz para o público requintes da mais tradicional gastronomia japonesa ao mesmo tempo que emprega elementos contemporâneos na cozinha. Os destaques do By Koji ficam para o Temakizushi Ikura (R$ 73), um cone com ovas de salmão, e para o Yakimono Anchova no Shioyak (R$ 63), um grelhado de anchovas.

Serviço: Delivery - Segunda à sexta-feira: das 11:30hs às 15:00hs e das 18:30hs às 22:00hs. Sábado e domingo: das 11:30hs às 16:00hs e das 18:30hs às 22:00hs.

Aizomê

Delivery do Aizomê Foto: Aizomê

O delivery Aizomê tem uma oferta ampla e diversificada de pratos e sushis, inclusive com opções de bebidas, coquetéis, sobremesas e presentes do Ichiba, a lojinha anexa ao restaurante do Jardins. Para aquele encontro romântico, a chef Telma Shiraishi sugere a “Caixa Especial de Luxo” (R$ 440), que acompanha doze sashimis, dez niguirizushi, seis makimonos mistos e dois missoshiros.

Serviço: Delivery via site - https://deliverydireto.com.br/aizome/aizome?dd=menu - Alameda Fernão Cardim, 39 - Jardim Paulista , São Paulo

Watanabe

Ceviche de frutos do mar Foto: Israel Pinheiro

O Watanabe foi inspirado pelos endereços mais famosos da América e ganhou toques autênticos dos chefs Denis Watanabe e Eduardo Takeshi, que vêm investindo nos pratos quentes para se destacar. No extenso menu, as atenções ficam voltadas para o Niguiri de Haddock (R$25), e para o de Ceviche Frutos do Mar (R$30), que é feito com lâminas de robalo.

Serviço: Rua Pedroso Alvarenga, 554, Itaim Bibi, São Paulo | Telefone: (11) 3167-6200 | Horário de funcionamento: às segundas, das 12h-15h e 19h-23h, e de terça a sábado, das 12h-15h e 19h-00h | Fechado no domingo

Nagayama

Aberto há 30 anos no Itaim Bibi, o Nagayama é famoso pelos tempurás e combinados. Os principais itens do menu podem ser encontrados no iFood, onde o carpaccio de polvo (R$ 89) e o sushi de vieira (R$ 36) são os protagonistas. Para o delivery, o “Combinado 3″ (R$ 390) pode ser uma ótima pedida: mais de 30 peças, incluindo carpaccio, atum, peixe branco e salmão.

Serviço: Delivery iFood - Rua Bandeira Paulista, 392 - Itaim Bibi

Combinados por um preço justo

Além dos deliverys, fomos atrás de combinados de sushis e sashimis com bom custo-benefício para que você possa satisfazer a sua vontade de comer uma boa comida japonesa sem castigar demais no bolso.

O teto estipulado para a seleção foi o de R$ 100 - um baita desafio, mas, acredite, conseguimos encontrar boas alternativas dentro desse valor, principalmente no horário do almoço, durante a semana, em que os restaurantes costumam praticar preços mais amigáveis, assim como nos cardápios do delivery.

Clique aqui e confira a matéria dos combinados.