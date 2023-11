Delivery italiano: 3 boas trattorias para pedir em casa

A praticidade e a economia são algumas das vantagens do delivery, afinal você precisa apenas de uma ligação ou alguns toques no celular para receber seu pedido. Em poucos minutos, seu prato predileto chega quentinho, e você pode desfrutá-lo vendo um filme ou tomando um vinho no conforto do sofá.

No ramo do delivery, a culinária italiana é uma das mais buscadas pelos brasileiros, que não dispensam boas massas e ótimos acompanhamentos. Os cardápios digitais oferecem de tudo: nhoques, espaguetes, fettuccines e molhos muito saborosos, que ornam perfeitamente com todo tipo de massa.

Se quiser deixar os seus pedidos ainda mais especiais, confira três trattorias em São Paulo que oferecem pratos via delivery.

Nonna Rosa

O Nonna Rosa oferece duas opções de delivery para quem quer aproveitar uma boa massa em casa. Os pratos para consumo imediato como o Fettuccine Al Ragu Di Vitello (R$ 83), o Spaghetti Fresco Al Pomodoro e Basilico (R$ 84), o Fettucine ao sugo de pato (R$ 87), Gnocchi com fonduta e cogumelos frescos (R$ 93), além de entradas e sobremesas como Tiramissu (R$ 42) e Creme Brulé de Goiabada e queijo de Cabra (R$ 38).

PUBLICIDADE

O restaurante também trabalha no estilo “Fatto a Mano”, onde a casa vende massas frescas para finalizar em casa (a partir de R$ 27, com 130g), a molhos adicionais como bolonhesa (R$ 56 com 500ml) ou Pomodoro (R$ 42 com 500ml). Os pedidos podem ser feitos via Rappi ou no iFood.

Serviço: R. Padre João Manuel, 950 – Jardins - São Paulo/SP – Fone: (11) 2369-5542 | Horário de segunda a quarta das 12h às 16h e 19h às 23h, quinta e sexta das 12h às 16h e 19h à 00h, sábado das 12h à 00h e domingo das 12h às 17h | @osterianonnarosa

Hospedaria

Delivery do Hospedaria Foto: Hospedaria

O restaurante do chef Fellipe Zanuto serve via delivery pratos bem italianos. Um deles é o Ao Sugo, macarrão parafuso, molho de tomate da casa, creme de queijo, manjericão finalizado na lenha (R$ 58). Vale também o Parmeggiana da Nonna que vem com macarrão parafuso ao sugo com creme de queijo meia cura (R$ 82).

PUBLICIDADE

Serviço: Rua Borges de Figueiredo, 82 – Mooca - São Paulo/SP - Fone: (11) 2291-5629 | Horário de segunda das 12h às 15h, terça a quinta das 12h às 15h e 18h às 22h, sexta a sábado das 12h às 22h30 e domingo das 12h às 17h |

Rua Clodomiro Amazonas, 216 - Vila Nova Conceição, São Paulo - Fone: (11) 3168-7291| Horário de segunda das 12h às 15h, terça a quinta das 12h às 15h e 17h às 22h, sexta a sábado das 12h às 22h30 e domingo das 12h às 17h | www.restaurantehospedaria.com.br | @hospedariasp

NOU

Spaghettini com camarão Foto: NOU

O restaurante que completa 15 anos tem excelentes opções para delivery de macarrão. Um deles é o Spaghettini com camarão, shiitake, abobrinha e tomates frescos (R$ 102). Há também o Spaghettini carbonara, com bacon e cebola caramelizada (R$ 67) e o Fettuccine ao ragu de cordeiro (R$ 67).

PUBLICIDADE

Serviço: Rua Ferreira de Araújo, 419 – Pinheiros – São Paulo/SP – Fone (11) 2609-6939| horário de segunda a domingo das 12h às 23h | www.nou.com.br | @nourestaurante

Receitas para fazer em casa

Se a vontade mesmo for de uma massa caseira, opções não faltam por aqui. Vamos te ajudar a achar o seu prato predileto e ensinar como prepará-lo da melhor maneira. Confira algumas opções:

Fettuccine com ragu de cordeiro

PUBLICIDADE

Fettuccine com ragu de cordeiro Foto: HENRIQUE PERON

Ficou com vontade de preparar uma massa diferente, que foge do padrão? Confira a receita de fettuccine com cordeiro e hortelã do Pecorino Bar e Trattoria.

Confira a receita

Nhoque de batata ao molho de tomate rústico

Nhoque de batata com molho rústico. Foto: Luigi Di Fiore

PUBLICIDADE

Uma receita clássica de nhoque de batata ao molho rústico de tomate, na versão do chef e docente em gastronomia no Senac, Fausto Denti.

Confira a receita

Talharim à puttanesca caseiro

Talharim à puttanesca Foto: Luigi Di Fiore

Apesar de uma origem incerta, o molho alla puttanesca é patrimônio incontestável da culinária italiana. O molho é composto de ingredientes típicos da região do Mediterrâneo, trazendo o frescor dos tomates e das azeitonas ao lado da intensidade oferecida pelo aliche.

PUBLICIDADE

Confira a receita