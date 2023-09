Será que o doce de leite é um doce de dois ingredientes tão simples quanto parece? Quando a receita dá certo de primeira, realmente é, mas e quando alguns passos do preparo dão errado? Se você costuma cometer erros, não precisa se preocupar mais, pois encontramos especialistas para te contar todos os segredos para fazer um doce de leite da maneira que você mais gosta, seja mais clarinho ou mais escuro, cremoso ou não.

Como evitar que o leite transborde?

O primeiro passo para você fazer um bom doce de leite, que saia conforme o planejado, é utilizar os materiais corretos. E se você vive se perguntando como evitar que o doce de leite transborde, o segredo está em usar uma panela de tamanho adequado, que não seja muito estreita e possua uma boca mais larga. “Pense que a panela teria que comportar quatro ou até cinco vezes mais leite que você colocou, aí pode se tranquilizar”, conta a chef da Gelato Boutique, Maria Garbin.

Por que o doce de leite talha?

Lamentamos informar, mas se o doce de leite talhou, não tem muito o que fazer, mas há maneiras de evitar o problema. “Normalmente, o motivo é um só: tem algo ácido na receita. Geralmente, o leite não está mais tão fresco e desenvolveu acidez. Para evitar isso, garanta que está usando um leite fresco, recém-aberto e dentro da validade”, explica Garbin.

Como evitar a cristalização ?

Como evitar a cristalização do doce de leite? Talvez esta seja a maior dúvida de quem quer fazer aquele doce de leite cremoso e lisinho. Primeiro, se você utiliza o leite em pó para acelerar o processo, trate de deixar esse hábito para trás. “O produto traz excesso de proteínas que se separaram e causaram o aspecto de doce de leite arenoso”, justifica Marcia.

Porém, se você não utiliza o leite em pó no doce de leite, a confeiteira Paula Cimini, do perfil @thecookieshop, tem outra solução para não açucarar: “Colocar um pouco de gordura, de glucose (tipo de açúcar invertido) ou até mel ajuda a retardar a cristalização”.

Cor mais intensa no doce de leite

Se você é fã do doce de leite argentino, é só usar bicarbonato de sódio, segundo Marcia Garbin. “A cor e o sabor são bem particulares por causa da reação de maillard, que é a caramelização das proteínas”, exemplifica.

Como saber que o doce chegou ao ponto?

Certo, agora que você aprendeu a driblar todas as possibilidades de sua receita dar errado, chegou o momento final, dar o ponto do doce de leite. E a chef Garbin tem uma dica boa: “É difícil saber o ponto exato para você parar de cozinhar, porque ele fica mais molinho e endurece depois que esfria. Então coloque um pouquinho em um pires, leve rapidamente ao freezer ou à geladeira para você ver como ele se sai um pouco mais geladinho, daí você sabe quando tirá-lo do fogo”.

Gostou das dicas de como driblar os erros na hora de preparar o doce de leite? E se algum dia bater aquela baita vontade de comer um bom doce de leite, mas a preguiça falar mais alto, não se preocupe. Basta conferir o ranking Paladar das melhores marcas feito a partir de um teste com especialistas no assunto. Confira aqui.