Fugazzeta: saiba como é o sabor de pizza que foi inventado na Argentina

É verdade que nós brasileiros colocamos o nosso toque nas pizzas, com recheios fartos e às vezes inusitados, mas isso está longe de ser exclusividade nossa. A fugazzeta, pizza preferida dos argentinos, também tem um estilo bem particular.

Sem molho, com recheio de queijo entre duas camadas de massa de pizza e coberta por mais queijo e finas fatias de cebola tostada no forno, a fugazzeta é um símbolo da gastronomia popular do país, e está presente em praticamente qualquer pizzaria.

A origem do sabor é popularmente atribuída a Juan Banchero, um dos fundadores da pizzaria Banchero, no bairro La Boca, Buenos Aires, entre o final dos anos 1800 e início do século XX. Existem versões parecidas com a fugazzeta, como a fugazza con queso, que não apresenta a camada dupla de massas recheadas, ou ainda a fugazzeta com presunto no recheio.

Pizzeria Guerrín, uma das mais populares entre os turistas em Buenos Aires Foto: Luigi Di Fiore/Estadão

Um dos lugares baste conhecido por sua fugazzeta é a Güerrín, uma das mais famosas pizzarias de Buenos Aires. Por lá, a iguaria sai por cerca de R$ 84 (grande) / R$ 72 (pequena).