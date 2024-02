Pizza e futebol: conheça uma pizzaria ‘retrô’ em Buenos Aires que junta essas paixões argentinas

Buenos Aires não é apenas a terra das carnes e do vinho: a capital da Argentina também é lar das pizzas (em especial a fugazzeta, sabor tradicional do país que leva bastante cebola e queijo como recheio) e de lendárias equipes do futebol sul-americano, como o Boca Juniors e o River Plate.

A cotação favorável da nossa moeda em relação ao peso argentino é um dos fatores que podem tornar o destino atrativo para os brasileiros. Se você pretende visitar o país em breve e compartilha das mesmas paixões que os nossos vizinhos, há uma pizzaria em Buenos Aires que está conectada ao mundo da bola e que você pode conhecer: localizada no bairro Retiro, a apenas cinco quadras de distância da Güerrín (uma das mais famosas pizzarias do eixo turístico), a pizzaria El Cuartito apresenta forte conexão ao mundo dos esportes.

El Cuartito, Diego Maradona e o futebol

As paredes da El Cuartito celebram o esporte argentino e mundial. Foto: Luigi Di Fiore/Estadão

Localizada na região do centro de Buenos Aires, a pizzaria El Cuartito completa 90 anos em 2024 e estampa em suas paredes pedaços da história do esporte e da casa, por meio de fotografias, camisas de futebol antigas assinadas por grandes craques, pôsteres e outras peças de decoração que revelam a conexão da pizzaria com a cultura portenha.

Apesar de ter artefatos de esportes como basquete e automobilismo, o futebol é o que traz à tona a identidade da El Cuartito. A equipe em destaque no espaço é o Boca Juniors, que toma uma boa parcela das paredes do local com camisas, fotografias comemorativas de títulos e um carinho especial a Diego Maradona, craque que jogou no clube e levantou duas copas do mundo com a seleção celeste.

A pizzaria El Cuartito revela a sua conexão com o Boca Juniors. Foto: Luigi Di Fiore/Estadão

A história da El Cuartito também se encontra com a de Dieguito: no período de internação que antecedeu o seu falecimento, em novembro de 2020, portais de notícias da Argentina relataram que Maradona teria pedido para que lhe fossem entregues pizza e fainá da El Cuartito para ele no hospital. A casa conta com fotos e camisa assinada de Maradona, que era cliente assíduo do estabelecimento.

Reza a lenda que Diego Maradona teria comido 14 generosas porções de pizza ao lado de Guillermo Cóppola, seu empresário. Se a história é verdadeira ou não, ninguém sabe, mas ela costuma ser lembrada nas redes sociais, como é o caso deste usuário do X (antigo Twitter):

Além dos lendários jogadores argentinos do passado, os craques do presente também são reverenciados. É possível encontrar fotografias de Lionel Messi, além de uma camisa assinada pelo craque no local. Após vencer a Copa América de 2021, o zagueiro Nicolás Otamendi também visitou a casa, recebendo o carinho dos funcionários.

Buenos Aires no prato

O DNA argentino se transfere para os produtos da casa, que serve a clássica fugazzeta (por cerca de R$ 80 a inteira e R$ 10 o pedaço), empanadas de sabores variados (por volta de R$ 8) e sobremesas típicas da culinária argentina.

Como destaque entre os doces, o flan mixto (por volta de R$ 23), servido com doce de leite e chantilly caseiro, é uma das sobremesas mais pedidas da casa.

Flan da El Cuartito Foto: Luigi Di Fiore/Estadão

Como chegar

Se você pretende chegar de transporte público, há duas opções mais próximas.É possível ir a partir Estação Teatro Colón, da linha D do metrô de Buenos Aires, (pela saída do Parque Lavalle) fica a oito minutos a pé do El Cuartito, seguindo pela rua Talcahuano, ou ainda passando por dentro do parque para aproveitar o caminho.

Se quiser ir de ônibus, desça no ponto da localizado na rua Paraguay, 1246, a partir das linhas 132A, 132B e 132C, que fica a 2 minutos a pé do estabelecimento.

Para andar facilmente no transporte público da cidade, é possível comprar o cartão Sube nas estações de metrô da cidade por aproximadamente R$ 6. As passagens custam menos de um real.

Cartão do Metrô de Buenos Aires Foto: Luigi Di Fiore/Estadão

Vale a pena conferir o aplicativo do Google Maps no celular para se guiar corretamente ao caminhar pelas ruas de Buenos Aires a pé.

Serviço

El Cuartito. Endereço: Talcahuano 937, C1001, Buenos Aires, Argentina. Horário de funcionamento: de terça a domingo, das 12h30 à 01h. Telefone: +55 11 4816-4331. Instagram: @cuartito_paginaoficial.