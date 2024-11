A batata doce é muito consumida por aqueles que buscam uma alimentação saudável e dos frequentadores das academias, mas afinal, ela realmente faz bem pro corpo? A nutricionista clínica e funcional Andrea Ferrara explica que o tubérculo merece a boa fama que tem, já que é rico em carboidratos, fibras, vitamina C, vitamina A, vitaminas B6 e B9, potássio, cálcio, magnésio, ferro, zinco e compostos antioxidantes. Quando parte de uma dieta balanceada e aliada a hábitos de vida saudáveis, sua inclusão na dieta pode trazer inúmeros benefícios.

Por que a batata doce ajuda a ganhar massa muscular?

Entre os benefícios da batata doce estão os carboidratos que possuem baixo índice glicêmico, o que ajuda a promover liberação de energia de forma gradual, dando saciedade e sendo uma ótima opção para manter níveis de energia estáveis, evitando picos de glicose no sangue. Justamente por isso, ela é queridinha dos frequentadores de academia, que buscam a absorção lenta de carboidratos e reposição de glicogênio muscular.

Pode comer batata doce crua?

O ideal é que ela esteja descascada, caso você resolva consumi-la sem cozinhar. O seu miolo pode ser consumido cru em pequenas quantidades, e a sugestão é em sucos ou ralada na salada.

Qual é a melhor batata doce para a saúde?

Existem diversos tipos de batata doce, mas a batata doce laranja é a que preserva mais benefícios antioxidantes e tem um alto teor de betacaroteno, que é um precursor da vitamina A. Já a batata roxa possui propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes vindas das antocianinas.

Apesar disso, é importante entender que “a melhor batata doce pode variar conforme as necessidades nutricionais de cada pessoa”, lembra a nutricionista.

Há alguma contraindicação à batata doce?

O consumo da batata doce não é recomendado para pessoas intolerantes à batata doce ou que tenham sensibilidade digestiva, indivíduos com problemas renais (já que são ricas em potássio), pedras nos rins (pois são ricas em oxalatos, que podem potencializar a formação de cristais nos rins), além daqueles que devem controlar índice glicêmico ao longo do dia e para quem faz uso de medicamentos que afetam os níveis de potássio no sangue.

E qual é a quantidade ideal de batata doce por dia? Para a especialista, nada em excesso faz bem. No caso da batata doce, o consumo diário deve variar de acordo com as necessidades individuais e atividades físicas praticadas.

Por fim, Andrea destaca que “é muito importante consultar um nutricionista antes de fazer grandes mudanças na alimentação”.

Receitas com batata doce

Suco de batata doce com gengibre

Suco de batata doce com gengibre Foto: Andrea Ferrara/Divulgação

Além dos benefícios da batata doce, esta receita fácil e rápida mostra como fazer um suco de batata doce simples para incluir na dieta.

Confira a receita

Sorvete de batata doce com chocolate 70% cacau

Sorvete de batata doce com chocolate 70% cacau Foto: Andrea Ferrara/Divulgação

Perfeita para dias de calor, esta receita leve e simples é uma sobremesa vegana e bem chocolatuda ideal para inovar na hora de comer um docinho.

Confira a receita

Pão de batata doce simples

Pão de batata doce simples Foto: Andrea Ferrara/Divulgação

Um snack saudável de dar água na boca, esse pão de batata com cúrcuma é ideal para quem quer fazer uma refeição leve, mas sem abrir mão de sabor.

Confira a receita