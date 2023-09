O que levou a Perdigão Na Brasa a ser eleita a melhor linguiça toscana para churrascos

O churrasco é um evento profundamente enraizado na cultura brasileira, unindo familiares e amigos em uma celebração festiva à amizade e à boa comida e bebida. E, no centro dessa tradição, encontra-se um alimento indispensável: a linguiça toscana. Para enriquecer ainda mais a experiência dos seus apreciadores nesses encontros, um teste independente conduzido pelo Paladar apontou a Perdigão Na Brasa como a melhor escolha para os churrascos.

Na rigorosa avaliação, realizada às cegas, as linguiças toscanas foram assadas na brasa e degustadas imediatamente, o que garantiu a isonomia da disputa. Dez marcas, disponíveis em supermercados, passaram pelo teste, e a Perdigão Na Brasa destacou-se como a primeira colocada.

“A campeã é considerada muito saborosa e suculenta, além de apresentar uma ótima aparência e moagem. É um produto bem equilibrado no sal, além de ter uma gordura média e textura agradável”, afirmou o veredicto do júri.

Os critérios de avaliação abrangeram aspectos como sabor, textura, aparência e composição, com o teste ocorrendo na charcutaria Jais Handmade, localizada no bairro do Morumbi, em São Paulo. Lá, se reuniram cinco especialistas no assunto: os chefs Giovanni de Moraes Argeri, do Piselli, e Tuca Mezzomo, do Charco; o cozinheiro Egon Jais, da Jais Handmade; o churrasqueiro Rafael Soares; e a produtora culinária Tatu Damberg.

Os avaliadores apontam que a linguiça toscana se destaca como a opção perfeita para churrascos devido à sua simplicidade e facilidade de preparo. Além disso, possui um preço mais acessível, o que a torna ainda mais atrativa para todos os públicos.

Dez marcas, disponíveis em supermercados, passaram pelo teste, e a Perdigão Na Brasa destacou-se como a primeira colocada Foto: Rodrigo Bari

“A toscana é uma das favoritas do churrasco do brasileiro por conta da facilidade na produção. Ela não tem um tempero muito elaborado, mais fácil de agradar a paladares variados”, afirma Soares, membro do júri que coroou a Perdigão Na Brasa como a melhor opção para churrascos. “Linguiça toscana geralmente é a preferida do churrasco porque é uma linguiça feita de porco e que faz um bom contraponto com as demais carnes”, acrescenta Damberg, ressaltando a versatilidade e a capacidade de complementar diferentes sabores.

Outro fator que conta pontos para a linguiça toscana em churrascos é a presença equilibrada de gordura, conferindo suculência à carne. “A qualidade e a quantidade de gordura também fazem diferença na suculência da linguiça”, ensina Jais.

Além da linguiça toscana, a linha Perdigão Na Brasa oferece uma gama diversificada de opções, incluindo cortes suínos e aves temperadas, além de versões sem temperos. Essa seleção completa se destaca pela qualidade e atende às diferentes preferências dos consumidores, enriquecendo os momentos compartilhados entre amigos e familiares, tornando a marca uma referência culinária.

Além de oferecer uma opção saborosa e suculenta, a Perdigão também está comprometida em ajudar o consumidor a ter a melhor experiência. Para isso, seu site oferece ferramentas como a calculadora de churrasco, auxiliando na escolha dos produtos e na definição das quantidades de acordo com as preferências e o número de participantes. A marca também disponibiliza, online, um guia de preparo, com dicas e receitas para aprimorar ainda mais a jornada culinária e elevar o resultado final do churrasco.

Também pensada para outros momentos, a linguiça toscana Perdigão Na Brasa, eleita a melhor pelo júri do Paladar para churrascos, se destaca por sua versatilidade, se adaptando a diversas ocasiões de consumo, como petiscos e até mesmo em sanduíches.

A Perdigão, além de conquistar o reconhecimento pelo Paladar com a sua linguiça toscana, alcançou recentemente o título de marca de alimentos mais escolhida do Brasil, segundo a pesquisa Brand Footprint, em sua 11ª edição em 2023, realizada pela Kantar Worldpanel, reforçando ainda mais sua excelência, o que a faz ser uma escolha confiável e saborosa.