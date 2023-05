Pão, carne e queijo: o sanduíche mais querido do mundo conquista pela simplicidade. O preparo de um bom hambúrguer exige cuidado, atenção aos detalhes e ingredientes de qualidade - além de uma montagem à altura. O manual do hambúrguer caseiro detalha todas as etapas necessárias para elaborar um bom hambúrguer artesanal, do tipo de pão ao preparo de molhos especiais. Bateu vontade de fazer o sanduba? Confira tudo o que você precisa saber para preparar o hambúrguer perfeito.

Blend

Hambúrgueres de qualidade começam pelo blend, que deve ter um bom equilíbrio entre a carne e a gordura Foto: Luis Vinhao

Um bom hambúrguer, é claro, começa pela carne. O blend é o protagonista do sanduíche, e pode ser feito com os mais variados cortes de carne. O importante é equilibrar a quantidade de carne e gordura na hora da moagem, misturando carnes magras com cortes mais gordurosos. O chef Fábio Lazzarini, da Intermezzo Carnes, dá a letra: o ideal é usar de 10 a 15% de gordura em um hambúrguer que vai para a chapa. Na grelha a proporção é diferente: o percentual de gordura deve subir para a casa dos 25%.

É claro que nem tudo é sobre carne: blends vegetarianos também são uma delícia. Separamos 5 receitas de blends de hambúrguer, incluindo opções vegetarianas, para você preparar em casa e montar um sanduíche delicioso.

Molde

Cada formato de disco de hambúrguer exige um cuidado especial Foto: Pexels

Continua após a publicidade

Depois de preparar o blend, é hora de moldar a carne do seu hambúrguer. O tamanho do hambúrguer vai do gosto de quem faz, mas algumas regrinhas devem ser seguidas para acertar a consistência da carne. Eduardo Perrone, chef doa Meat Downtown Burgers, nos deu algumas dicas básicas para moldar seu hambúrguer caseiro, desde hambúrgueres tipo smash até hambúrgueres mais altos. E não precisa se preocupar: moldar um bom hambúrguer é mais simples do que parece.

Tempero

A densidade e o formato do seu disco de hambúrguer interferem diretamente no equilíbrio do lanche, e um hambúrguer que não foi bem moldado pode estragar o sanduíche. Foto: Free

Tem gente que acha que não se deve temperar a carne do hambúrguer - ledo engano. O sal nos dois lados da carne dá conta do recado, mas não é a única maneira de temperar sua carne - pimenta-do-reino e ervas finas também rendem ótimos burguers. O chef Amilcar Azevedo nos deu algumas dicas de como utilizar temperos diferentes e deixar sua carne com um gostinho especial.

Pão

O pão faz total diferença na montagem do hambúrguer Foto: Roberto Seba/Estadão

Não existe sanduíche sem pão, não é mesmo? Muita gente esquece da importância do pão na montagem do hambúrguer, mas o ingrediente é fundamental para um sanduíche equilibrado. Chamamos a padeira Helena Mil-Homens para dar 5 dicas preciosas para selecionar seu pão de hambúrguer, levando em conta fatores como sabor, consistência e tamanho. Afinal, ninguém quer um sanduíche que desmanche na primeira mordida, né?

Continua após a publicidade

Queijo

Diversos tipos de queijo funcionam em um hambúrguer - o importante é equilibrar os sabores Foto: Codo Meletti/Estadão

A escolha do queijo é uma etapa crucial na hora de montar seu sanduíche. O hambúrguer perfeito deve equilibrar os sabores da carne e do queijo de forma orgânica, sem excessos. Queijos como o cheddar e mussarela são clássicos e se tornaram queridinhos dos hamburgueiros, tanto pelo sabor quanto pelo fácil derretimento. Mas, às vezes, queijos menos convencionais funcionam tão bem quanto as escolhas mais manjadas. Pensando nisso, pedimos para o chef Fábio Bito nos contar os 5 melhores tipos de queijos para hambúrguer e detalhar as qualidades de cada um deles.

Chapa, frigideira ou churrasqueira?

Na churrasqueira, o hambúrguer fica com um sabor defumado Foto: Pexels

Agora que o seu blend está pronto e devidamente temperado, chegou a hora de decidir: a carne vai para a chapa, frigideira ou churrasqueira? É claro que, em termos de praticidade, a frigideira sai na frente - todo mundo tem uma em casa. Mas não se engane: o método de cocção faz toda a diferença no preparo do hambúrguer, e cada uma das opções agrega uma qualidade diferente ao sabor da carne. O chef Fabio Lazzarini nos explicou as principais diferenças entre os três métodos, destacando as vantagens (e desvantagens) de cada um deles.

Acompanhamentos

Continua após a publicidade

Batata frita com cheddar e bacon, a ‘NY Fries Extreme’ Foto: Divulgação Meat Dowtown Burgers

Um bom hambúrguer se sustenta sozinho, mas acompanhamentos sempre são bem-vindos. Petiscos como palitos de queijos, onion rings e bolinhos de carne são ótimos complementos ao lanche, que vai bem com frituras em geral. Mas não tem jeito: a batata frita é a eterna companheira do hambúrguer. Presente em 99% das hamburguerias, uma boa porção de fritas complementa o lanche com perfeição - não é à toa que a combinação é um clássico. Pensando nisso, separamos 5 receitas de batatas fritas diferentes para você petiscar enquanto come seu hambúrguer caseiro.

Molhos

Maionese de ervas Foto: Louise Xavier

Quer dar um up no velho pão, carne e queijo? Maioneses e molhos podem ser uma ótima opção para dar aquele toque especial no sanduba - e são super fáceis de fazer. Mas cuidado: os molhos não podem roubar o sabor dos outros ingredientes. O chef Arthur Sauer, do Le Burguer, orienta: barbecue, catchups, mostardas, maioneses temperadas, molho de tomates ou mesmo relishes de pepino são bem-vindos, mas devem ser usados com cautela, sem exageros. Se você ficou com vontade de dar uma turbinada no seu hambúrguer, confira 5 receitas de maionese e 5 receitas de molhos especiais que selecionamos para deixar o seu hambúrguer ainda mais gostoso.

Erros comuns

Quem nunca errou na hora de preparar um hambúrguer? Seja na hora de moer a carne ou na montagem do sanduíche, um errinho pode fazer toda a diferença. Pensando nisso, chamamos o chef Gustavo Iglesias, dono do Bec Bar, que destacou os erros mais comuns no preparo de um hambúrguer - e deu dicas de como evitá-los.

Continua após a publicidade

BEC Jalapeño, sanduíche do BEC Bar Foto: Gabriela Brazão