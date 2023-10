Veja o que comer na São Paulo Oktoberfest 2023

A versão paulistana da Oktoberfest, originária da região de Munique, na Alemanha, vai ocorrer entre os dias 6 e 22 de outubro. Situada no espaço do Complexo Ginásio do Parque Ibirapuera, na zona sul da capital paulista, a festa contará com atrações que celebram a cultura tradicional alemã, mas sem perder de vista a contemporaneidade e os componentes culturais brasileiros.

Além das atrações musicais, que contam com bandas de música tradicional da Alemanha e artistas brasileiros, como Péricles, Mumuzinho e Banda Eva, a São Paulo Oktoberfest vai contar com uma variedade de opções gastronômicas. A tendência segue a mesma de todos os anos: pratos alemães, como o joelho de porco, chucrute e currywurst vão dividir o palco gastronômico do festival com espetinhos, petiscos, sanduíches e cortes de carne variados.

Confira abaixo o roteiro completo das atrações gastronômicas do festival:

Pratos típicos da Alemanha

A São Paulo Oktoberfest apresenta algumas opções de pratos tradicionais da culinária alemã, tendo em foco os preparos da comida de rua local. O circuito tradicional pode iniciar com o joelho de porco em formato de porção (R$ 35) ou lanche na baguete (R$ 38) nos dois pontos de venda especiais da Oktoberfest destinados a esse ingrediente suíno. O joelho de porco alemão também pode ser encontrado em porções (R$ 30) e sanduíche (R$ 35) no Camarote Open Bier, que também serve o cachorro quente alemão (R$ 28), além de linguiças típicas (R$ 20).

As salsichas e linguiças alemãs, tão presentes nas comidas de rua da Alemanha, também estão presentes no festival. O estande oficial de comidas típicas do evento vai servir algumas versões da salsicha tradicional alemã, que é maior que as versões comuns. O salsichão suíno ou de vitela (R$ 20) e o Mega Dog Oktoberfest (R$ 32) são apenas algumas das opções presentes no estande. A batata frita com molho de curry (R$ 28) marca presença como uma das opções tradicionais de aperitivos.

Há dois pontos de venda da Berna, casa de especialidades suíças e alemãs, que vai servir pratos típicos. Entre eles, o chucrute de folhas de repolho cozido e bacon (R$ 20), e a salada de batatas aparecem como os destaques na seção das entradas. O currywurst (salsicha alemã com molho de curry, que custa R$ 29), o kalbsbratwurst (salsichão de carne de vitela, que custa R$ 23) e o cervelá (linguiça bovina com alho, que custa R$ 19) são alguns dos destaques entre os pratos típicos.

Além dos pontos de venda fixos, há vendedores ambulantes que servem hot dogs ao estilo alemão (R$ 28), batata frita (R$ 25) e salsichão alemão (R$ 20) transitando pelos espaços do festival.

Sanduíches variados

Seguindo a linha da valorização da comida de rua, o festival aposta ainda em uma variedade de preparos de sanduíches com carne suína e bovina. No estande comandado pelo chef Marcos Baldassari, você pode experimentar o pulled pork (R$ 40) e o sanduíche de cupim defumado (R$ 42). É também possível encontrar o choripán (R$ 38) no ponto da Aurora no festival, e o pulled pork também pode ser encontrado em outra versão, que leva mostarda e mel (R$ 40) no restaurante típico oficial do evento.

O ponto da Pururuca Pork’s vai focar nos lanches com porco, como os de calabresa com vinagrete (R$ 40) e o de pernil com vinagrete e queijo (R$ 40). Vale notar a presença da Pizza Taco com suas versões de sabores clássicos de pizza (R$ 20), bem como os lanches de costela suína, como o taco de costela desfiada (R$ 40) no ponto da Dom Pimenta e o sanduíche de costela com queijo e vinagrete (R$ 40) da Berlin Costelaria.

Hambúrguer

Uma das opções de hambúrguer da Oktoberfest. Foto: Alan/Burger Station

Entre as opções de burgers, a Bom Beef Burgers irá servir opções de hambúrguer smash de 100g, com destaque para os combos (R$ 47) que acompanham batata frita. A Wessel também apresenta um ponto de venda com opções de hambúrguer no pão de brioche (R$ 35 a 38) e combos que incluem batata frita (R$ 45 a 48).

Para os vegetarianos e veganos, a Fazenda Futuro apresenta uma linha de 3 opções (R$ 36) de lanches.

Finger food e aperitivos

Foto: Vitor Faria

O ponto de venda da Fazenda Futuro também conta com opções de entradas com produtos de origem vegetal, como o quibe (R$ 25) e nuggets que imitam a carne de frango (R$ 25).

Adiante, o estande do Rufu’s Bar conta com porções variadas de coxinha, como de frango ou shimeji com cream cheese (R$ 32) e a de costela com catupiry e parmesão (R$ 35). Bolinhos de carne (R$ 23) e chips de batata doce (R$ 20) completam o cardápio da participação do Rufu’s no festival. A casa portuguesa Quintal do Olivardo também vai servir uma seleção de aperitivos típicos, como o bolinho de bacalhau (R$ 12) e a batata portuguesa no palito (R$ 10).

Você também pode pegar a porção mista de pernil e calabresa com vinagrete (R$ 70) na Pururuca Pork’s para dividir com a galera, ou ainda experimentar as opções de croquete (R$ 32) e iscas de frango empanado (R$ 30) no estande de culinária típica da Oktoberfest, que podem funcionar bem com a seleção de cervejas do festival.

Carnes e espetos

O festival conta com uma seleção variada de opções de carnes. De início, a Bom Beff conta com estande dedicado a espetos. Entre as opções, o público pode pedir os simples (R$ 18) de carne, frango ou linguiça ou ainda os especiais (R$ 20) de carne com bacon e de queijo coalho.

A Zava Smoker, especializada em preparos de carne na defumadora, tem como um de seus destaques o brisket (R$ 49,90) defumado lentamente na lenha, juntamente ao cupim (R$ 49,90), que é preparado por cerca de 12 horas.

Por sua vez, o estande Steak contará com contrafilé preparado ao molho de catupiry (R$ 55), além das opções de costela presentes no ponto da Berlin Costelaria, como a costela 3 queijos (R$ 50) e costela assada por 12h com mandioca frita (R$ 40).

Sobremesas

A doceria We Love Sweet conta com 2 pontos de venda, que servem churros de sabores e versões variadas, como o tradicional (R$ 16), os mini churros com sorvete (R$ 26), além de contar também com fondue de chocolate (R$ 25) e waffles com sorvete para completar o cardápio.

Com também 2 estandes, a Maju Brigaderia vai servir uma seleção de 17 sabores de brigadeiros individuais (R$ 8,50) no festival. Não deixe de experimentar os pastéis de belém (R$ 12 a unidade) do Quintal do Olivardo.

Veja a disposição dos restaurantes no espaço do festival:

Serviço: Complexo Ginásio Ibirapuera - Rua Manuel da Nóbrega, 1361 - Ibirapuera, São Paulo. Data: 06 a 22 de outubro. Ingressos: Ticket360. Instagram: @saopaulooktoberfest.