A Avenida Paulista não apenas é um dos corações econômicos da cidade de São Paulo, mas também um dos principais polos culturais da cidade. Por isso, é natural que encontremos por lá bons restaurantes -- seja na avenida em si ou nos quarteirões ao redor.

Paladar fez uma seleção dos melhores restaurantes da Avenida Paulista. Levamos em conta apenas endereços que chegamos andando, no máximo, dois quarteirões a partir da via. E tem de tudo: comida japonesa, cantina italiana e gastronomia contemporânea.

Riviera Bar e Restaurante

É fácil achar o bar Riviera: siga o letreiro neon na esquina da Rua da Consolação com a Avenida Paulista. A casa foi ponto de encontro de artistas como Elis Regina e Chico Buarque nos anos 1970. Fechou em 2006 e foi reaberto em 2013. Localizado no Edifício Anchieta – um dos primeiros prédios modernos da região, com apartamentos duplex -, o bar tem pé-direito alto e paredes de vidro arredondadas. Na carta, os drinques são descritos pelo sabor e aroma: cítrico, doce, floral, amargo, amadeirado. Vale a visita a qualquer hora.

Onde: Av. Paulista, 2584, Consolação. 94745-8063. Aberto 24h.

Entrada do Riviera Bar. Foto: Daniel Teixeira

Balaio IMS

Localizado dentro do Instituto Moreira Salles, na Avenida Paulista, o Balaio é comandado pelo chef Rodrigo Oliveira, do Mocotó, celebrado restaurante na Vila Medeiros. O cardápio dedicado à gastronomia brasileira tem personalidade própria, e vai do pastel à moqueca, passando pelo croquete. Um dos destaques é o arroz de linguiça bragantina com costelinha e quiabo (saindo por R$ 82). Os preços dos petiscos variam de R$ 22 a R$ 38, enquanto as saladas custam R$ 45. Já os pratos principais variam de R$ 74 a R$ 119. E tem executivo.

Onde: Av. Paulista, 2.424, Bela Vista. 2949-7049. Funcionamento: 12h/16h e 19h/22h (ter., qua. e qui., 12h/16h; dom. 12h/17h; fecha segunda).

A Baianeira

Unidade do restaurante aberto em 2014 na Barra Funda, A Baianeira se inspira na culinária baianeira (mistura da baiana com a mineira) para fazer cozinha popular brasileira. A chef Manuelle Ferraz parte do Vale do Jequitinhonha para falar do Brasil todo. De lá, a chef traz requeijão de corte, farinha e outros ingredientes. Não deixe de provar o tradicional pão de queijo da casa, sendo encontrado na versão tradicional (R$ 9), com requeijão de corte (R$ 18), cremoso (R$ 17) e, pra comer rezando, recheado com carne de panela (R$ 20).

Onde: Av. Paulista, 1578, Bela Vista. 3266-6864. 11h30/15h (fecha seg.).

Baião de dois do A Baianeira ( Foto: Lucinéia Nunes/Estadão)

Aizomê

Alinhado com a proposta da Japan House de apresentar ao público a cultura japonesa contemporânea, esta unidade do Aizomê tem como objetivo levar a um maior número de pessoas as diversas características e pilares da culinária japonesa de forma aberta, democrática e acessível. Por isso, o menu da casa mescla preparações de receitas quentes e frias, num conjunto de pratos variados. Os pratos obedecem aos ciclos da natureza e todos os ingredientes são cuidadosamente selecionados. Quer dicas? Peça o yakisoba de wagyu (R$ 90), com molho de ostras, e o umeboshi (R$ 3), bolinho de umê em conserva.

Onde: Av. Paulista, 52, 2o. Andar, Bela Vista. 2222-1176. 11h30/16h30 (fecha seg.).

Tasca da Esquina

Este, que é filial da casa lisboeta, não é na Paulista, mas do lado. Parada obrigatória para quem gosta de comida portuguesa. Comece pelo clássico bolinho de bacalhau (R$ 25, 4 unid.) e dê sequência com o cozido de cordeiro com purê de abóbora e hortelã (R$ 104). Finalize com doces típicos como o ‘Farófias’ (R$ 19), feito com claras em neve e canela.

Onde: Al. Itu, 225, Cerqueira César, 3262-0033. 12h/15h e 19h/23h (sáb., 12h/17h e 19h/23h; dom., até 17h; fecha 2ª).

Croquetes servidos na Tasca da Esquina Foto: RICARDO DANGELO

Cantina do Piero il Vero

A Cantina do Piero Il Vero foi fundada em novembro de 1990 pelo italiano Pier Luigi Grandi, conhecido como Piero. Desde então, o restaurante passou por três gerações -- e a qualidade da comida continua muito boa. Vale experimentar as especialidades da casa, como a lasanha ao forno (R$ 109, recheada com carne e bechamel) e o raviolone verde da nonna (R$ 124, com quatro unidades, recheado com ricota, escarola, parmesão e champignon). Dentre as massas artesanais, experimente o ravioli à parisiense (R$ 122).

Onde: R. Haddock Lobo, 728, Cerqueira César. 3062-9635. 12h/00h.