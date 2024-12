O peru é um dos pratos mais aguardados na ceia de Natal. Prepará-lo à perfeição é essencial para garantir que o seu Natal seja um sucesso. Saber a qual temperatura assar, como rechear, quais acompanhamentos servir, pode parecer muita coisa, mas não é preciso perder a cabeça.

Para garantir que o peru seja a estrela do seu Natal, conversamos com a chef banqueteira Rita Atrib que nos contou todos os segredos do peru perfeito. Confira a seguir as dicas incríveis que ela nos passou:

Qual a melhor forma e a antecedência ideal para descongelar a ave?

Depende do tamanho da ave, mas normalmente é 24h antes da manipulação, na geladeira, é um tempo bom.

Como temperar o peru?

PUBLICIDADE

Vinho branco ou espumante são ótimas opções, porque ajudam a amaciar a carne e dão sabor. Laranja e alecrim ou ervas de sua preferência também sempre caem bem. E, é claro, não pode faltar sal, alho e cebola. Mas pode temperar e inovar a gosto, por exemplo, com curry ou mostarda. E lembre-se de colocar a ave no tempero por 24 horas após descongelar. E para deixá-la marinando, coloque a ave em uma bacia ou algum recipiente e acrescente os temperos, depois, vá virando de tempos em tempos.

Como rechear o peru?

No Brasil, é muito comum utilizar farofa, mas nos Estados Unidos, por exemplo, eles recheiam com cornbread (pão de milho levemente adocicado), cranberry, até mesmo cebolas inteiras ou maçãs, manteiga com ervas, castanhas portuguesas. E lembre-se: introduza o recheio pela abertura do pescoço e certifique-se de retirar o saco de miúdos antes.

Qual deve ser a temperatura do forno?

Lembre-se de pré-aquecer o forno. Para assar o peru, deixe a temperatura entre 180°C a 200°C, dependendo do forno. Nos 15 minutos finais, coloque a 220°C. O papel alumínio é obrigatório no início da cocção. Ele deve fechar a assadeira por todos os lados, sem deixar frestas (parte brilhante para baixo para não grudar). Asse por volta de duas horas e meia. É importante regar a ave com azeite ou manteiga para ajudar a manter a pele brilhante e douradinha, de 30 em 30 minutos. Depois desse tempo assando com o papel alumínio, deixe assando por mais 15 minutos sem ele, para dourar a carne.

PUBLICIDADE

Qual é o melhor acompanhamento para o peru?

Podem ser batatinhas que, inclusive, podem assar junto com o peru e ficarão com sabor delicioso! Uma bela farofa também não tem erro. Algo agridoce, como um chutney ou relish de frutas também são ótimas opções.

Veja algumas receitas de acompanhamentos:

Farofa com bacon e linguiça

SÃO PAULO 16/10/2024 PALADAR FAROFA- pratos de farofa preparados pela chef Deborah werneck FOTO ALEX SILVA/ESTADAO Foto: Alex Silva

PUBLICIDADE

Receita completa

Batata bolinha ao murro

Batata ao murro é um clássico em Portugal Foto: Renata Carlini

Receita completa

Salada de maionese

PUBLICIDADE

Salada de maionese Foto: Luigi Di Fiore/Estadão

Receita completa