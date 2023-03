Receita de peru glaceado ao melaço, do chef Paulo Neves, do restaurante Ghee Banqueteria. Foto: Divulgação/Ghee Banqueteria Por Redação Paladar Peru glaceado ao melaço e molho champanhe, recheado com farofa de brioche O chef Paulo Neves, do Ghee Banqueteria, ensina como fazer uma bela receita de peru glaceado ao melaço, com recheio de farofa Dificulade Médio Tempo de preparo Reserve um tempão Rendimento 6 porções

O peru é uma das estrelas quando se trata de celebrações. Além de ser o protagonista do Natal, as receitas de peru também marcam presença no Dia de Ação de Graças – comemorado pelos americanos e canadenses. Os maias e astecas também foram povos que consumiam a carne de peru – tanto na alimentação cotidiana, quanto nos rituais religiosos. Isso acontece porque a combinação do peru assado com um delicioso molho adocicado, crocante e brilhante é simplesmente irresistível. Mas, para que esperar uma data comemorativa para degustar essa delícia? Que tal um banquete desses no próximo encontro de família, num belo domingo? Pensando nisso, o chef Paulo Neves, do restaurante Ghee Banqueteria compartilhou conosco sua receita de peru glaceado ao melaço e molho champanhe. Vale reservar algumas horas… Você não vai se arrepender! Veja como se faz: