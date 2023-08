Já imaginou pagar mais de 10.000 reais em apenas uma refeição? A gastronomia japonesa não costuma ser barata, mas um restaurante de Osaka extrapolou todos os limites com seu novo combinado. O Sushi Kirimon entrou para o Guinness Book com um omakase que custa mais de 350.000 ienes - equivalente a cerca de 11.000 reais

O “Kiwami Omakase” é um combinado com 20 peças de sushi. Composto majoritariamente por niguiris, a refeição também serve dois sashimis e dois makis, uma espécie de rolo de sushi fatiado. Todos os sushis são dispostos sobre uma tábua, e uma folha de ouro é adicionada sobre os alimentos para dar o “toque final”.

O diferencial, porém, está na seleção dos ingredientes. Todos os insumos são frescos, e englobam diversas facetas da culinária japonesa. Caviar beluga, moela de filhote de peixe, carne de rabo de baleia-sei, camarão tigre e enguia do mar são algumas das iguarias usadas nos sushis do combinado.

Um bom sushi, claro, exige um arroz de qualidade. O arroz utilizado nos niguiris é da região de Akita, no noroeste do país. Nos makis, utiliza-se uma mistura do arroz Akita com arroz Tsuyahime, da região de Yamagata.

Engana-se quem pensa que os ingredientes são, exclusivamente, japoneses. A carne de baleia, por exemplo, vem do Oceano Atlântico Norte. O combinado ainda conta com cogumelos matsutake, da China, e trufas negras italianas.

O recorde anterior pertencia ao chef filipino Angelito Araneta Jr., que fez um combinado com cinco niguiris enfeitados com ouro e diamantes. Elaborado em 2010, o prato custava pouco menos de 10.000 reais.