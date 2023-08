Os aplicativos de entrega crescem cada vez mais e a facilidade de comer sua comida predileta sem sair de casa também. Mas você já se perguntou quais são os pedidos do iFood que saem com mais frequência no estado de São Paulo? Se não, fomos atrás da resposta e descobrimos o top 10 das comidas mais pedidas no aplicativo. Confira:

O primeiro e segundo lugares mostram que o paulista gosta muito de um bom lanche, já que são ocupados por hambúrguer e wraps. Depois, vem o velho e bom P.F., pois os próximos são marmitas e pratos com carne e frango. Logo em seguida, vem o crescente amor do brasileiro por comida japonesa, seguido pela paixão pelo doce e, por fim, o ranking das comidas fecha com a esfiha e o tão adorado açaí.

Confira: