Dia do Pão: conheça os benefícios dos pães feitos com fermentação natural

Um dos alimentos mais antigos da História, o pão tem um dia só dele: em 16 de outubro, comemora-se o Dia Mundial do Pão. A data surgiu em 2000 e foi instituída pela União dos Padeiros e Confeiteiros, em Nova York.

Convenhamos, é muito justo que o pão tenha um dia para ser celebrado. Afinal, é o alimento que está na mesa de famílias pelo mundo inteiro: um pão quentinho, macio, com manteiga ou geleia, acompanhado de um cafezinho, é motivo para reunir familiares e amigos em volta da mesa, para partilhar momentos gostosos.

Fermentação natural, tradição que nunca sai de moda

O pão é um alimento milenar: ele surgiu no Egito Antigo, onde a fermentação foi descoberta. Com o passar dos anos, claro, as receitas foram sendo aprimoradas. Mas é ainda a fermentação natural que resulta nos pães mais macios, leves e, de quebra, saudáveis.

Fermento natural, massa madre, levain - seja qual for o nome escolhido para falar sobre ela, a colônia de microrganismos que produz esses pães deliciosos atrai olhares (e paladares!) curiosos.

Não é para menos: a fermentação natural é mesmo fascinante. Imagine só: a massa madre é quase um bichinho de estimação. É preciso alimentá-la com farinha e água, e mantê-la em local adequado, para que continue crescendo e dando origem aos mais diversos pães. Se for bem cuidada, a massa madre pode viver por muitos anos.

Bichinhos do bem

A massa madre não faz bem só ao nosso paladar - ela também é muito benéfica à nossa saúde. Tudo por causa dos microrganismos vivos, que agem na massa do pão e ajudam na digestão e têm impacto menor no nível glicêmico.

A digestão fica mais leve porque o fermento natural se alimenta dos açúcares presentes no carboidrato da farinha, que geralmente causam gases e distensão abdominal.

Além disso, os pães com levain possuem amido resistente, que diminui a concentração de glicose no sangue. A digestão também é mais lenta, o que aumenta a sensação de saciedade!

Vida longa à massa madre

Além de fazer bem à saúde, o fermento natural pode viver por muitos anos. A Bauducco® pode comprovar essa longevidade: em 1952, Carlo Bauducco veio da Itália para o Brasil, trazendo consigo a sua massa madre. É esse mesmo fermento natural que, mais de 70 anos depois, ainda é utilizado nas receitas da Bauducco.

A massa madre fica em uma sala conhecida como berçário, onde é alimentada diariamente com muito carinho e cuidado para dar origem à grande produção. Pedacinhos dessa massa madre são retirados e incorporados a outros ingredientes para dar vida aos Bauducco® Pães de Fermentação Natural. Depois, é hora da soneca: a massa descansa.

Esse processo da fermentação natural - com a massa madre e o longo período de descanso para as massas - resulta em pães muito mais levez e macios, além de muito saborosos!

Com a massa madre, é possível fazer diversos tipos de pães: bisnaguinhas, pães de forma, torradas e até colombas, panettones e chocottones, que esbanjam maciez e sabor.

Então, fica a dica: comemore o Dia Mundial do Pão com uma fatia do seu pão favorito! O (delicioso) desafio é escolher entre os Bauducco® Pães Fermentação Natural: Tradicional, Integral, Multigrãos, além da Bauducco® Bisnaguinha