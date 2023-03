Você sabe como fazer maionese em casa? Uma boa maionese caseira faz toda a diferença no seu lanche, seja dentro de sanduíches ou como acompanhamento para porções. A receita, de origem francesa, tem como base três ingredientes: ovos, óleo vegetal e líquidos ácidos, como o vinagre e o suco de limão. Devido à sua simplicidade, a receita se tornou presença garantida em lanchonetes e hamburguerias, com variações deliciosas que complementam os lanches e petiscos de maneira primorosa.

Pensando nisso, trouxemos 5 receitas de maionese caseira diferentes para você se deliciar em casa. Tem receita de maionese verde, maionese de alho, maionese de salsinha e até maionese de tomate seco. Você não vai perder essa oportunidade né? Confira as receitinhas e viaje nas maioneses!

Maionese de ervas Foto: Louise Xavier

Maionese de ervas

Nada melhor que uma maionese de ervas para começar os trabalhos, não? A deliciosa receita de maionese de ervas do Chef Ítalo Bruno leva coentro, orégano, cebolinha e manjericão, e o resultado é divino.

Maionese de salsinha Foto: Lais Acsa

Maionese de salsinha

A maionese de salsinha do Giro Bar é super simples e são apenas cinco ingredientes. Além da salsinha, o molho leva mostarda dijon e limão e vai bem tanto em sanduíches quanto em acompanhamentos.

Maionese de alho Foto: Louise Xavier

Maionese de alho

Essa é pra quem gosta de alho! A maionese de alho do chef Ítalo Bruno, servida no The B-burger, é muito prática e o preparo é super rápido. Experimente!

Maionese verde Foto: Felipe Rau|Estadão

Maionese verde

Não dá pra dispensar uma boa maionese verde, né? Aprenda como fazer maionese verde caseira com essa receita que leva vinagre, cominho, salsinha e alho. Confira o passo a passo e se delicie!

Maionese tradicional Foto: Felipe Rau|Estadão

Maionese caseira tradicional

Encerramos com o básico: a maionese tradicional. Além da receita, temos diquinhas preciosas para você nunca mais errar no preparo da maionese, com orientações para que a maionese fique na consistência ideal. Experimente!