Ketchup na pizza: pode ou não pode?

Colocar ketchup na pizza é uma polêmica antiga entre os brasileiros, mas o que será que os italianos pensam a respeito? Uma pesquisa realizada pela Bonusfinder Italy definiu quais “crimes gastronômicos” cometidos por turistas contra a culinária italiana mais incomodam os europeus.

O ketchup na pizza, é claro, não podia ficar de fora. A prática marca presença no top 10, mas, aparentemente, os italianos ficam mais incomodados quando o condimento é usado em outra receita. 64,7% dos participantes afirmaram que colocar ketchup no espaguete é um “crime gastronômico”, e o hábito foi o mais citado entre os entrevistados. O ketchup em massas é especialmente repudiado por italianos com mais de 40 anos, com mais de 70% de reprovação.

Na segunda colocação, os entrevistados demonstraram indignação em relação a um hábito americano que já é antigo, mas ainda causa pesadelos aos europeus. O uso de abacaxi em pizzas foi considerado um crime gastronômico por 62,4% dos entrevistados. Sabores como a pizza Califórnia e a pizza Havaiana são muito comuns nos Estados Unidos, que usam o ingrediente sem dó.

Os “crimes” cometidos com pratos italianos que ocupam as próximas posições têm relação ao modo de preparo, e não com ingredientes específicos. Colocar macarrão em água fria antes de ferver incomoda mais da metade dos entrevistados. Quebrar massas mais compridas, como o espaguete e o fetuccine, também irrita os italianos.

Além de ingredientes e modo de preparo, os italianos se incomodam com questões relacionadas não apenas à gastronomia, mas ao comportamento: em específico, pessoas que se recusam a compartilhar refeições irritam muito os europeus. É claro que não são só os italianos que se incomodam com isso, não é mesmo?

O uso de massas consideradas “impróprias” para o prato também foi uma das principais reclamações dos entrevistados, embora seja uma questão um tanto subjetiva. Creme de leite no carbonara, hábito comum em versões brasileiras do prato, também figurou no top 10.

Você concorda com os italianos entrevistados? Confira receitas que representam o que os europeus acreditam que seja a maneira “correta” de cozinhar seus pratos típicos da culinária italiana: