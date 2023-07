Filiais da Gávea e da Barra da Tijuca do L'Entrecôte de Paris são algumas das casas participantes do programa Foto: Lívia Barreto/L'Entrecôte de Paris

Quem adora gastronomia e viagem vai poder agora unir o melhor dos dois mundos. A Latam anuncia hoje um novo programa onde todos os seus clientes inscritos no Latam Pass podem acumular pontos ao realizar reservas e pagamentos pelo celular em alguns conhecidos restaurantes espalhados pelo Brasil. L’Entrecôte de Paris Gávea e Barra da Tijuca, Casa La Pastina, Coco Bambu Haddock Lobo, Casa Rios e Portucho Restaurante, entre outras, são algumas das casas inscritas no programa.

Ainda em fase de testes, o novo programa está disponível no site https://gastronomia.latampass.latam.com/gastronomia e por meio do aplicativo Latam Pass. Ao acessá-los o cliente deve procurar pela categoria “restaurantes”, escolher uma das opções e fazer sua reserva. Na hora de pagar a conta, o cliente deve digitar o valor final na área “reservas e pagamento” e este será automaticamente convertido em pontos. “Essa é mais uma opção de acúmulo de pontos que reforça como o LATAM Pass é o programa que mais beneficia os brasileiros. O LATAM Pass Gastronomia representa mais um passo em nossa estratégia de ampliar as vantagens e benefícios aos nossos viajantes mais frequentes, aqueles que mais nos escolhem na hora de voar a lazer ou a trabalho. É nosso compromisso estarmos cada vez mais presentes em suas vidas de forma positiva e recompensadora, até mesmo em uma ida a um restaurante.”, afirma Martin Holdschmidt, diretor-geral do LATAM Pass no Brasil.

A gastronomia vem sendo um dos pontos altos da Latam em 2023. Desde o início do ano, a companhia vem dando protagonismo a chefs mulheres de diferentes regiões do Brasil que, durante três meses, assinam os menus servidos nos voos internacionais. O projeto teve início com Nara Amaral, chef do restaurante Di Janela, de Salvador escolheu, para sua estreia nos ares, seu famoso Baião de Dois ao Mar. Representando a região sudeste, Manuelle Ferraz, chef do restaurante A Baianeira, em São Paulo, criou para menu especial a Galinhada das Deusas, prato que estará disponível no menu até agosto.

Confira a lista completa de restaurantes participantes em https://gastronomia.latampass.latam.com/gastronomia