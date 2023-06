Já te ensinamos a preparar três versões da maçã do amor, e, agora, chegou a vez de você sanar todas as suas dúvidas a respeito do doce. O chef confeiteiro Rafael Aoki, do Quincho, te mostra como conservar a maçã do amor e transportá-la até sua festa junina. Confira:

Quanto tempo demora para secar a maçã do amor?

Segundo o especialista, o certo é deixar a maçã do amor pronta em temperatura ambiente por 20 a 30 minutos, até que o caramelo da maçã esteja completamente seco.

A maçã do amor pode ficar na geladeira? Por quanto tempo?

Aoki não aconselha armazenar a maçã do amor na geladeira. “O açúcar pode começar a umedecer e estragar o visual do caramelo”, aponta. Porém, para quem prefere ou precisa refrigerar o doce, ele afirma que o caramelo tem que estar totalmente frio antes de ser colocado na geladeira.

Por quanto tempo a maçã do amor pode ficar fora da geladeira?

Aprenda a fazer a maçã do amor tradicional para sua festa junina usando apenas cinco ingredientes Foto: Alex Silva | Estadão

Já que o chef indica não colocar a maçã do amor na geladeira, ficamos curiosos para saber qual o tempo máximo em temperatura ambiente. “Devido ao uso da glucose, a maçã do amor pode ficar até 3 dias fora da geladeira. A calda de caramelo servirá como uma película de proteção para que a maçã não oxide”, explica.

O que usar para embalar a maçã do amor?

“O mais aconselhável para a embalar o doce é o papel celofane, pois ele não gruda no caramelo da maçã ei permite que o visual dela fique intacto”, diz Rafael Aoki, acabando de vez com o mistério da embalagem da maçã do amor.

Quanto tempo devo esperar para embalar a maçã do amor?

Mais uma vez, a importância do caramelo estar seco vem à tona: “Eu aconselho aguardar, pelo menos, 30 minutos após ter passado a maçã no caramelo para que ele esteja completamente frio e não grude na embalagem”.

Como transportar a maçã do amor?

É hora de levar o doce para sua festa junina, o que fazer agora? “Depois de embalada, acredito que transportar em caixa de isopor seja a melhor opção, assim, não há risco de quebrar ou rachar a maçã do amor durante o transporte”, ressalta.

Pronto, depois dessas dicas de chef para a produção da sua maçã do amor, aproveite para conferir as receitas de maçã do amor do chef aqui.