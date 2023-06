Já reparou que Festa Junina, Dia dos Namorados, Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+ e dia de Santo Antônio caem no mesmo mês? Talvez o friozinho também ajude, mas o fato é que junho é um mês com muito amor envolvido.

E onde tem amor, tem um espacinho pra comida boa. Então, além de festas, comemorações, danças, casamentos na roça e correios-elegantes, que tal pararmos para dar atenção especial para um doce junino que é a mais pura representação de afeto? A maçã do amor. Tradicionalmente caramelada, com um tom vermelho vibrante, a maçã do amor é uma receita que faz muito sucesso nas festas juninas dos apaixonados, em especial no Dia dos Namorados.

Claro que desde que surgiu a maçã do amor já ganhou inúmeras versões e hoje pode ser encontrada caramelizada, com diferentes coberturas e até mesmo recheada. E, aproveitando a época em que o amor está no ar também e nos quitutes, fomos buscar com o chef confeiteiro do Quincho, Rafael Aoki três receitas fáceis de maçã do amor. A seguir, confira as receitas da maçã do amor tradicional vermelhinha e bem docinha, da maçã do amor recheada e de uma maçã do amor que é inteirinha caramelada com xerem de caju.

Maçã do amor original

Aprenda a fazer a maçã do amor tradicional para sua festa junina usando apenas cinco ingredientes Foto: Alex Silva | Estadão

Certamente, você deve lembrar da maçã do amor tradicional assim, vermelhinha e com um brilho por fora. Claro que o especialista não deixaria de te ensinar como fazer esta maçã do amor, né? Esta receita de maçã do amor é fácil de se fazer e leva apenas cinco ingredientes.

Maçã do amor recheada com mousse de mascarpone e baunilha

Aprenda a rechear maçã do amor com mousse de mascarpone e baunilha Foto: Alex Silva | Estadão

Já provou maçã verde recheada? Se não, chegou a hora, pois esta maçã do amor recheada leva mousse de mascarpone e baunilha para deixar o doce de festa junina ainda mais gostoso. Pode parecer difícil à primeira vista, mas o recheio é super simples de ser aplicado. É só tirar o tampo de baixo da maçã e o miolo, colocar o recheio e fechar novamente. Veja a receita completa aqui.

Maçã do amor caramelada com xerem de caju

Esta versão do doce junino é coberta por creme de leite, baunilha e ainda leva um toque de xerem de caju Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Não está muito a fim do amor nos moldes tradicionais? Sem problemas. Esta versão do doce junino é coberta por creme de leite, baunilha e ainda leva um toque de xerem de caju para dar aquela crocância por fora. A receita é fácil e você pode conferir como fazer aqui.

Gostou das novas versões de maçã do amor do chef Rafael Aoki? Se sim, ele ainda deu mais dicas de como deixar sua maçã do amor ainda mais gostosa, e você pode conferi-las aqui.