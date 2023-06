Às vezes dá vontade de comer uma pizza inteira e, dependendo do tamanho, o desejo até pode virar realidade. Mas quando a pizza pesa 400 quilos, a tarefa é um pouco mais difícil, né? A cidade de Serafina Corrêa, na Serra Gaúcha, bateu o recorde de maior pizza do Brasil, com uma pizza de calabresa que rende cerca de 5.000 fatias.

Apenas a massa, de fermentação natural, pesava cerca de 150 quilos. Sobre a massa, foram colocados 40 quilos de molho de tomate,150 quilos de mussarela, 40 quilos de fatias de calabresa e 4 quilos de manjericão.

A massa da pizza começou a ser batida no dia 1 de junho e foi aberta em uma forma metálica redonda, de 7 metros de diâmetro, no dia 3. Os ingredientes foram adicionados com a ajuda de uma espécie de guindaste, e 18 fogareiros a gás foram ligados embaixo da forma para começar o processo de cocção.

O topo da pizza foi maçaricado com o guindaste, para fazer a manutenção da cocção. A temperatura da pizza era constantemente monitorada por um termômetro infravermelho. O manjericão foi adicionado depois da pizza estar pronta.

Apesar de ser, basicamente, uma pizza de calabresa com queijo, uma enquete foi lançada aos moradores para definir o nome do “lanchinho”. A pizza foi batizada de “Dona Fifina”, apelido de Serafina Corrêa, mulher que deu o nome à cidade.

O idealizador do projeto foi o pizzaiolo Igor Cândido, que não é nenhum novato no mundo das pizzas gigantes. O cozinheiro já fez seis pizzas de tamanho monstruoso e ajudou no preparo da pizza detentora do recorde anterior, que pesava 167 quilos - mais de 200 a menos que a “Dona Fifina”.

O desafio foi organizado pela Associação Comercial, Industrial e Serviços de Serafina Corrêa (Acisco) em parceria com a prefeitura municipal. A RankBrasil, empresa que supervisiona recordes brasileiros, confirmou o recorde.