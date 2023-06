Chegou o final de semana, momento perfeito para pedir uma pizza. Porém, a grana está curta ou você está afim de um momento faça você mesmo. O problema? A pizza nunca sai igual àquelas de pizzaria e o resultado é frustração. E se te contássemos que convidamos uma pizzaiola para te ensinar a fazer uma pizza com os segredos de especialistas? Anote todas as dicas da chef da Trilha Fermentaria, Gabriela Guerriero.

Os segredos para a pizza perfeita

Segundo Gabriela, fazer pizza em casa não é difícil, mas existem dois fatores muito importantes que não podem ser deixados para trás Foto: Pedro Ferrarezzi | Trilha Fermentaria

Segundo a especialista, fazer pizza em casa não é difícil, mas existem dois fatores muito importantes que não podem ser deixados para trás: “O primeiro é respeitar o tempo dos processos, como o do descanso da massa e da maturação. Os tempos que vão dar as características de uma pizza bem fermentada, leve e bem aerada, como ela bem deve ser”.

O segundo é utilizar ingredientes de boa qualidade, e isso não significa que sejam ingredientes caros. “Você pode investir numa farinha 0 com um valor acessível, fazer um molho com uma boa polpa ou com um tomate que goste, maduro, de uma qualidade legal. Ter um bom queijo e o que mais quiser acrescentar”, completa. (veja receitas com molho de tomate e teste da melhor marca de tomate pelado)

Qual o melhor queijo para pizza?

Teste dos queijos tipo parmesão de supermercado Foto: Tiago Queiroz/Estadão

De acordo com Guerriero, queijo parmesão, grana padano e tulha são ótimos para a aparência final da pizza e sabor, mas seus favoritos são fior di latte e mussarela. Fica a dica. (veja teste de melhor queijo parmesão)

Qual a quantidade de queijo para a pizza?

O segredo é a pizza não ficar pesada nem gordurosa, além de deixar os outros ingredientes brilharem também. Então a profissional indica não ultrapassar os 60 gramas de queijo

Quais são os materiais para fazer pizza

Não se preocupe com materiais, a chef afirma que o mais importante é ter um bom forno com temperatura alta e uniforme.

Como abrir a pizza?

Massa de pizza profissional. Foto: Codo Meletti/Estadão

Há diversas pessoas que têm dúvidas sobre o movimento correto a se fazer na hora de abrir a pizza, porém isso não é tão relevante. “Na verdade, o que se deve fazer é usar a sêmola para auxiliar o movimento. Comece marcando a borda e espalhe até o meio da massa, até que ela fique uniforme e redonda. O movimento correto é aquele que você se adapta melhor”, explica. Se você não faz ideia de como fazer isso, tudo bem, a gente te ensina.

O que deixa a massa da pizza elástica?

Gabriela Guerriero conta que o que deixa a massa da pizza elástica é a farinha de trigo com água e a ação mecânica, que ativa o glúten. “Sovar faz com que as cadeias de glúten sejam esticadas e alinhadas, tornando a massa mais lisa e elástica”, ressalta.

Por que a borda da pizza fica dura?

“A borda pode ficar dura por falta de hidratação na massa ou pela temperatura do forno. Para deixar sempre no padrão, o ideal é respeitar a quantidade de água para cada farinha (verificar o w) e deixar o forno em temperatura correta (forno convencional à 200°C ou à lenha à 380°C)”, esclarece.

Para que serve a mesinha de plástico que fica no meio da pizza?

A “mesinha”, na verdade, está ali para não deixar que a tampa da caixa entre em contato com o recheio Foto: Unsplash | Banco de imagens

É claro que não iríamos deixar você sem essa resposta. A “mesinha”, na verdade, está ali para não deixar que a tampa da caixa entre em contato com o recheio, e, assim, não estrague sua beleza e perca a quantidade de cobertura.

Para aprender a fazer a receita de pizza caseira da chef, clique aqui.