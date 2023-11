Que Tiradentes é a cidade histórica mineira com a melhor gastronomia, não se discute. Em restaurantes tradicionais, como o cobiçado Tragaluz, é preciso garantir um lugar à mesa com meses de antecedência. O Festival de Gastronomia de Tiradentes — que em agosto deste ano completou 26 edições — reúne atualmente cerca de 60 mil pessoas durante seus quatro dias de duração.

É uma cidade com uma oferta de restaurantes que vai de tailandeses amineirados, caso do Uai Thai, a excelentes representantes da cozinha italiana, como o Gourmeco. Tiradentes oferece ainda disputadas butiques gourmets que vendem queijos premiados e vinhos de produção local. Isso sem mencionar os doces, compotas e outros acepipes que os turistas se vangloriam de carregar na mala de volta para casa.

Pães de longa fermentação natural são apostas inovadoras na padaria artesanal Veredas Fermentaria em Tiradentes Foto: Luiza Nobel

E, claro, a tradicional culinária local... Seja num boteco ao redor da praça central da cidade, em um restaurante por quilo ou na casa de alguém, come-se sem medo de ser feliz pãezinhos de queijo, pasteizinhos de angu com queijo canastra para acompanhar a cerveja gelada no final do dia, tutu de feijão, torresmo, couve fininha refogada na mais saborosa das gorduras, franguinho com quiabo, costelinha, afemaria! Seria mais fácil fazer uma lista do que não se encontra por ali em termos de comida.

Modernos com alma vintage

Pois não é que um movimento recente trouxe para a cidade acostumada a servir bem para servir sempre, estabelecimentos ainda inéditos em Tiradentes? Novos negócios na velha cidade. Os sorvetes artesanais da Gelatos da Vila, feitos à moda italiana, com ingredientes frescos e zero conservantes, não me deixam mentir. Em uma cidade até pouco tempo limitada a opções tradicionais (e deliciosas), como os picolés do Amado, com quase 60 anos de história, a novidade agradou demais da conta. Tanto o público local quanto os visitantes que adentram a gelateria ainda um tiquinho desconfiados antes de se render à sedução do diferente.

Outra novidade recente é a Veredas Fermentaria, idealizada por Luiza Nobel Maia, formada em Belas Artes, pelo geógrafo Guilherme Borges e pelo padeiro Danilo Henrique. O negócio começou há um ano como um lugar de drinques e encontros. O lambe-lambe — bebida alcóolica de fermentação natural, que lembra algo entre a kombucha o Keep Cooler que virou febre nos anos 1980 — era o carro-chefe da casa, servida com petiscos vegetarianos. “Importamos a ideia do Mercado Novo de BH”, explica Luiza, referindo-se ao estabelecimento, que reúne lojas, cafés, restaurantes e bares, mais hipster da capital mineira. “Em outubro deste ano, decidimos abrir juntos a primeira padaria artesanal da cidade”.

A partir da esq., os sócios Guilherme Borges, Luiza Nobel e Danilo Henrique, da Vereda Fermentaria Foto: Luiza Nobel

Tudo o que se prova na Veredas é produzido na casa. Das focaccias, brownies e tortas às pizzas artesanais servidas aos sábados à noite acompanhadas de tacinhas de lambe-lambe, claro. “Tem sido uma experiência bastante desafiadora manter um estabelecimento com esse jeito mais moderninho em uma cidade de gastronomia tão tradicional”, conta Luiza. “Temos um público local fixo, mas o público de visitantes aumentou bastante nos últimos tempos, as pessoas costumam começar com um cafezinho, um pãozinho e acabam voltando para um café da tarde e, inevitavelmente, para a pizza do sábado”.

Ovos com bacon na cidade do pão de queijo

O Morada Tiradentes começou com uma ideia ousada das chefs de cozinha Helena Schmidt e Dida Borges: uma casa de brunch em uma cidade acostumada ao café da tarde farto, mas que jamais dispensa um prato feito na hora do almoço. “Eu já tinha aberto um negócio parecido em Juiz de Fora e resolvi vir para Tiradentes com bastante antecedência para conhecer o mercado, as pessoas, entender como as coisas funcionavam na cidade”, lembra Helena. “Abrimos em janeiro de 2022, na baixa temporada, com a novidade do brunch, um conceito ainda inexplorado em Tiradentes”.

Mudança de hábito: pratos do cardápio de brunch do Morada Tiradentes Foto: Daniela Santana

Helena conta que o segredo do sucesso foi adicionar um bocadinho de mineiridade ao negócio. Adicionar ingredientes regionais aos pratos: quiabo, banana da terra... “Inicialmente os pratos eram mais focados no brunch mesmo, mas tivemos que adaptar e adicionar pratos também de almoço, uma demanda sentida ao longo do processo”.

Hoje a casa serve, além de panquecas, ovos com bacon e outras especialidades típicas de um bom brunch, também pratos mais parrudos, como: Angu Mineiro (polenta cremosa com queijos mineiros, ragu de porquinho e quiabo grelhado e o Tutuzim (tutu de feijão preto, barriga de porco assada com melado e couve rasgada). Uma vez por mês tem um samba feito especialmente para o público local, o tiradentino que sai do trabalho às 16h e quer tomar uma cervejinha, ouvir uma música... O próximo plano de Helena é abrir a casa à noite com uma confraria de vinhos. Ao que parece, a fase das novidades não deve parar tão cedo.

Veredas Fermentaria - Rua São Francisco de Paula, 86 A, Tiradentes, Minas Gerais. Quinta e sexta-feira ds 11h às 20h; sábado das 11h às 23h e domingo daas 14h às 20h

Morada Tiradentes - Rua Ministro Gabriel Passos, 131 B, Tiradentes, Minas Gerais. Quinta a domingo das 10h às 17H

Gelatos da Vila - Rua Ministro Gabriel Passos, 155, Tiradentes, Minas Gerais