Rita Lobo não costuma brincar em serviço. São mais de 20 anos à frente do Panelinha, que nasceu como site no começo dos anos 2000 e deu origem a dezenas de livros e incontáveis temporadas de programas de tevê. Suas receitas testadas e aprovadas e que, sim, sempre funcionam, podem ser garimpadas em segundos na internet. Mas é nos livros que elas brilham mais. Lindamente fotografadas em edições sempre muito caprichadas. Dá gosto de ver, como diriam as nossas avós.

Seu novo livro é um catatau de quase 500 páginas, lançado a partir da parceria da Editora Panelinha com o Senac São Paulo. Mais uma publicação linda de ver e muito prática de consultar. São 550 receitas fáceis de repetir em casa e feitas com ingredientes acessíveis. Alguns mais raros, vai... Mas a graça da história toda também reside no fato de Rita saber misturar como ninguém receitas prosaicas com outras tantas com jeito de festa.

Capa do livro Panelinha: receitas que funcionam Foto: Reprodução

Só de saladas são mais de 80 receitas, pra ninguém ter a audácia de reclamar de falta de criatividade na hora de encarar as hortaliças no dia-a-dia. Rita ensina desde o preparo de molhos que deixam até uma saladinha de alface com tomate mais aprazível — como o de vinagre balsâmico com mel ou o de alho com limão — até saladas feitas no espeto, como a de repolho com maçã. Não faltam também as clássicas, como a francesa niçoise e a americaníssima coleslaw.

Como a própria autora aponta na introdução com jeito de biografia, cada capítulo vale por um livro. Dois deles são particularmente simpáticos: um inteiro dedicado ao arroz, outro só para o feijão nosso de todo dia. Há ainda o capítulo das sopas, dos ovos e de frutas e outras sobremesas, de bolos e biscoitos, de pães e pizza, de driques e petiscos...

No de bolos, vale destacar a miscelânia boa. Do bolo de chocolate com ganache de chocolate amargo ao bolo de paçoca, aqui você vai encontrar literalmente de tudo um pouco. Para facilitar a vida da confeiteira de primeira viagem, Rita presenteia leitores e leitoras com um Guia do Bolo, para acertar na mão e nunca mais reclamar que o bolo solou, murchou ou quebrou.

Rita é defensora apaixonada da comida de verdade, feita com ingredientes frescos. Em seus livros é certo, ainda, encantar-se com a realidade dos fatos: com poucos ingredientes reunidos, um passo-a-passo claro e uma boa professora, todo mundo é capaz de encarar a cozinha como uma experiência que vale a pena ser vivida na prática.

“Panelinha: receitas que funcionam”, de Rita Lobo, Editora Panelinha + Senac São Paulo, 480 páginas, R$ 190,00