Qual o melhor pão de alho para o churrasco?

Que a picanha é a grande estrela do churrasco ninguém contesta, mas você já reparou no alvoroço que o pão de alho causa tão logo ele sai da grelha? Queridinho entre adultos e crianças, ele é ou não é um forte candidato para ocupar a vice-liderança?

Com tanta expectativa em torno dessa guarnição, convém investir numa marca de confiança para não frustrar os convidados (e a si mesmo) com um pão de alho de casca molenga ou com interior seco, quase sem recheio, ou, pior, com gosto de alho passado.

Aparência, aroma, sabor e quantidade de recheio estavam entre os critérios de avaliação. Foto: FELIPE RAU

Para socorrer o consumidor, que pode ficar perdido na hora da compra, o Paladar organizou uma degustação às cegas com marcas encontradas em mercados e lojas especializadas.

Seis amostras foram avaliadas por um júri formado só por especialistas: Antonio Mirandez, sócio da Dona Deôla, Fábio Lazzarini, chef do Varanda Grill, Mariana Weber, da Nuu Alimentos, Patrick Ambrogi, professor de panificação e consultor, e Rodrigo Chaluppe, que é diretor do Instituto do Desenvolvimento de Panificação e Confeitaria (IDPC) e sócio da padaria Arizona.

O júri foi formado por Patrick Ambrogi, Rodrigo Chaluppe, Mariana Weber, Antonio Mirandez e Fábio Lazzarini Foto: FELIPE RAU

Para fins de comparação, apenas baguetes, em sua versão tradicional - ou seja, sem queijo, calabresa ou pimenta -, entraram na degustação. As amostras foram preparadas na grelha e servidas logo em seguida. Aspecto visual, aroma, sabor e quantidade de recheio estavam entre os critérios de avaliação.

Confira a seguir o resultado do ranking qual amostra mereceu ganhar o cobiçado selo Paladar, que destaca apenas os campeões em cada categoria.

As melhores marcas de pão de alho para churrasco

Zinho Swift Santa Massa

As seis marcas na avaliação dos jurados, listadas em ordem alfabética