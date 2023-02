Pavê brasileiro fica na terceira colocação em lista de melhores ‘bolos’ do mundo

É pavê ou ‘pacumê’? O doce brasileiro está com moral, e ficou em 3º em ranking que classifica os melhores “bolos” do mundo em 2023. A lista foi elaborada pelo site TasteAtlas, plataforma que mapeia e avalia pratos, receitas e ingredientes do mundo inteiro.

Apesar do pavê não ser exatamente um bolo, a lista levou em conta sobremesas similares aos bolos tradicionais, como cheesecakes e tortas doces. O ranking conta com 100 doces de diferentes culinárias, e os classifica através de avaliações feitas por usuários, críticos e profissionais da gastronomia do mundo inteiro.

As notas são de 1 a 5, e o nosso pavê ficou com uma média de 4,7, perdendo apenas para o ‘Medovic’, uma espécie de bolo de mel russo, e para o ‘Sernik’, sobremesa de origem polonesa parecida com um cheesecake.

Pavê brasileiro é considerado o terceiro melhor 'bolo' do mundo por site internacional. Foto: Amanda Perobelli/Estadão

A origem do pavê é incerta, mas seu nome é derivado da palavra francesa pavage, que significa ‘pavimentar’ e remete à montagem da sobremesa, por camadas. Há quem diga ainda que ele tem origem italiana, inspirado no ‘Genoise’, bolo em camadas da região de Gênova. Apesar da inspiração europeia, o doce é autenticamente brasileiro, e se tornou um clássico dos almoços de família e datas comemorativas.

Além do pavê, outro docinho brasileiro também ganhou destaque: o nosso bolo de brigadeiro ficou na 33ª colocação.

Não é a primeira vez que o TasteAtlas prestigia a culinária brasileira. No final do ano passado, o site considerou a picanha como o segundo melhor prato regional do mundo, e classificou a culinária do país como a 12ª melhor do planeta.

Mas afinal, é pavê ou ‘pacumê’? Separamos algumas receitinhas de pavê pra você preparar em casa e se deliciar:

+ Pavê de chocolate

+ Pavê de leite ninho

+ Pavê de chocotone com cereja amarena

+ Pavê de paçoca

+ Pavê de Romeu e Julieta





Continua após a publicidade