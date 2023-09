Salada de feijão branco com pesto e conserva de limão

Ponha duas panelas (pequenas) com água para ferver.

1 . Ponha duas panelas (pequenas) com água para ferver.

Transfira o limão para a outra panela com água fervente e cozinhe por mais 5 minutos. Escorra.

5 . Transfira o limão para a outra panela com água fervente e cozinhe por mais 5 minutos. Escorra.

Corte as fatias de limão em oito pedaços e ponha em uma tigela.

6 . Corte as fatias de limão em oito pedaços e ponha em uma tigela.

Regue com 2 colheres de azeite, suco de meio limão, uma pitada de açúcar e deixe de molho por pelo menos 30 minutos ou até a hora de usar.

7 . Regue com 2 colheres de azeite, suco de meio limão, uma pitada de açúcar e deixe de molho por pelo menos 30 minutos ou até a hora de usar.