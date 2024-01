10 melhores restaurantes de SP segundo TasteAtlas

A cidade de São Paulo foi eleita como uma das melhores regiões do planeta quando se trata de gastronomia. Recentemente, TasteAtlas divulgou um ranking com as Melhores Cidades Gastronômicas do Mundo e a capital paulista conquistou a 31ª posição entre 100 cidades. Rio de janeiro, Salvador e Recife também entraram na lista.

A plataforma de viagens destacou que São Paulo é famosa pela “coxinha, feijoada, churrasco, pão de queijo e acarajé”. Além disso, ainda indicou alguns restaurantes da região que estão entre os melhores destinos para 2024, confira:

Mocotó (Baião-de-dois e Escondidinho)

Restaurante Banzeiro (Tambaqui na brasa, Farofa e Tucupi)

A Baianeira (Pão de queijo, Feijoada e Moqueca)

Tordesilhas (Bobó de camarão, Casquinhas de siri e Barreado)

Bar e Lanches Estadão (Coxinha)

Veloso Bar (Coxinha)

Balaio IMS (Mocotó e Moqueca)

Jiquitaia (Pato no tucupi e Tucupi)

FrangÓ (Coxinha)

Bar do Luiz Fernandes (Coxinha e Bolinhos de bacalhau)

Como funciona o TasteAtlas?

A classificação do TasteAtlas é feita por meio das avaliações dos usuários do site. Portanto, as notas não são baseadas em opiniões de profissionais ou especialistas em gastronomia. As pessoas atribuem pontuações que variam de 0,5 a 5 a pratos típicos de diversas partes mundo. Assim, a plataforma se fundamenta nas médias dessas pontuações, que são utilizadas para determinar a posição geral de cada prato ou região.