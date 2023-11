50 Best: Saiba quais restaurantes brasileiros foram premiados em ranking da América Latina

No cenário gastronômico de 2023, o Brasil brilhou no ranking Latin America’s 50 Best Restaurants, com 8 estabelecimentos reconhecidos entre os melhores. O anúncio foi feito durante a cerimônia realizada no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28.

A Casa do Porco, localizado em São Paulo, liderou a lista brasileira, alcançando a 4ª posição. Outros restaurantes brasileiros que se destacaram incluem Oteque e Lasai no Rio de Janeiro, Evvai, Maní, Metzi , Nelita em São Paulo, e Manu em Curitiba.

A Casa do Porco, São Paulo

Ocupa a 4ª posição. Este restaurante é conhecido por sua cozinha inovadora centrada em pratos de porco.

Lasai, Rio de Janeiro

Classificado em 14º lugar. Lasai é famoso por sua culinária que enfatiza ingredientes locais e sazonais.

Metzi, São Paulo

Está na 18ª posição. Metzi é reconhecido por seus pratos contemporâneos e criativos.

Oteque, Rio de Janeiro

Ocupa a 20ª posição. Este restaurante é conhecido por sua gastronomia sofisticada e técnica apurada.

Nelita, São Paulo

Classificado em 21º lugar. Nelita destaca-se por sua abordagem moderna e inovadora na culinária.

Evvai, São Paulo

Está na 22ª posição. Evvai é conhecido por pratos que combinam tradição e modernidade.

Maní, São Paulo

Ocupa a 34ª posição na lista. Este restaurante é famoso por sua culinária contemporânea com um toque brasileiro.

Manu, Curitiba

Está na 35ª posição. Manu é reconhecido por seu menu criativo e uso de ingredientes locais.

Além disso, na lista estendida dos melhores restaurantes latinoamericanos (posições 51 a 100), figuram:

