Chef estrelado revela segredo do 2˚ melhor restaurante do mundo

Na última semana, o chef Eduard Xatruch, do Disfrutar, em Barcelona, deu uma aula de gastronomia em São Paulo. O restaurante em que atua na Espanha tem três estrelas Michelin e foi considerado o segundo melhor do mundo pelo ranking 50 Best Restaurants.

Antes da aula, o chef deu autógrafos e logo iniciou a cozinha experimental ocupada majoritariamente por colegas. O chef espanhol compartilhou o preparo de pratos do Disfrutar e falou da evolução do restaurante. Ele ainda expôs técnicas de folhados sem farinha, crocantes de micro-ondas e borbulhas mastigáveis, servindo criações emblemáticas aos alunos.

“Há quem defina a nossa cozinha como muito técnica. Mas tudo na cozinha é técnica. Nós somos criativos, há restaurantes que não são criativos e são os melhores do mundo”, explicou o Chef.

Apesar de carregar o título de um dos melhores restaurantes do mundo, Eduard afirmou que não busca por essa colocação. “Restaurante é um lugar que as pessoas vão para desfrutar da gastronomia, não pode ser feito para ser o melhor do mundo, tem que ser feito de paixão e transmitir os próprios valores, o que nos põe a pressão é isso”, afirmou.

Para saber sobre como foi a aula especial com o chef estrelado, leia a matéria completa neste link.