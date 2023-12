Os melhores deliveries de São Paulo: saiba onde pedir saladas, empanadas, pratos italianos e mais

Que São Paulo tem uma centena de opções de restaurante todo mundo sabe, mas e de delivery? A cidade também tem uma grande quantidade de locais que entregam comida em em casa, desde as mais leves, como saladas, até as mais apimentadas, como a mexicana.

Por isso, o Paladar preparou uma lista com algumas dos melhores deliverys de São Paulo para pedir saladas, empanadas, comida italiana e mexicana, confira:

Saladas

Olga Ri

Oferece várias opções de salada, que sempre contam com acompanhamentos de molhos, queijos, outras proteínas e guarnições.

Serviço: Delivery pelo Ifood, Rappi ou rede de entrega própria (mediante cadastro no aplicativo). Telefone: 11 2337-6066. Site: https://www.olgari.com.br/. Instagram: @olga.ri_.

Make Hommus, Not War

A casa entrega o seu famoso hommus com algumas variações de acompanhamentos. Você pode encontrar as porções mais leves da pasta servida sozinha, com azeite e grãos crocantes, ou ainda com uma seleção de legumes orgânicos assados com ras el hanout.

Serviço: Delivery pelo Rappi ou Goomer. Telefone: 11 99176-5171. Site: https://make-hommus-not-war.negocio.site/. Instagram: @makehommus.

Tahin Pinheiros

Especializado na culinária do Oriente Médio, com foco nos pratos típicos de países como o Líbano, tem disponível no menu do delivery algumas opções de salada.

Serviço: Delivery pelo Ifood ou Rappi. Telefone: 11 93760-0636. Site: http://www.tahin.com.br/. Instagram: @restaurantetahin.

Empanadas

La Guapa

Comandada pela chef Paola Carosella e Benny Goldenberg, o La Guapa Empanadas Artesanais se destaca pelas empanadas fiéis aos preparos argentinos, além de uma vasta opção de sabores.

Serviço: La Guapa Empanadas Artesanais. Endereços espalhados pela capital e Grande São Paulo. Delivery disponível pelo Ifood, Rappi e app próprio do restaurante. Site: https://laguapa.com.br/. Instagram: @laguapasp.

Martín Fierro

As empanadas do Martín Fierro, da chef Ana Massochi, foram escolhidas como as melhores da cidade e chama atenção pela suculência e sabor.

Serviço: Restaurante Martín Fierro. Endereço: Rua Aspicuelta, 683 - Vila Madalena, São Paulo, SP. Delivery disponível no Rappi ou no Whatsapp (11 96434-0170). Instagram: @restmartinfierro.

Empanadas Bar

O Empanadas Bar aposta em empanadas mais graúdas, com opções que chegam a ter 13 cm e podem servir até duas pessoas.

Serviço: Empanadas Bar. Endereço: R. Wisard, 489 - Vila Madalena, São Paulo, SP. Delivery disponível pelo Ifood. Site: https://empanadasbar.com.br/. Instagram: @empanadasbar_.

Comida Italiana

Nonna Rosa

Oferece duas opções de delivery para quem quer aproveitar uma boa massa em casa. Há pratos para consumo imediato, mas também opções de entradas e sobremesas como Tiramissu e Creme Brulé de Goiabada e queijo de Cabra.

Serviço: R. Padre João Manuel, 950 – Jardins - São Paulo/SP – Fone: (11) 2369-5542 | Horário de segunda a quarta das 12h às 16h e 19h às 23h, quinta e sexta das 12h às 16h e 19h à 00h, sábado das 12h à 00h e domingo das 12h às 17h | @osterianonnarosa

Hospedaria

O restaurante do chef Fellipe Zanuto serve via delivery pratos bem italianos, como o Ao Sugo, macarrão parafuso, molho de tomate da casa, creme de queijo, manjericão finalizado na lenha

Serviço: Rua Borges de Figueiredo, 82 – Mooca - São Paulo/SP - Fone: (11) 2291-5629 | Horário de segunda das 12h às 15h, terça a quinta das 12h às 15h e 18h às 22h, sexta a sábado das 12h às 22h30 e domingo das 12h às 17h |

Rua Clodomiro Amazonas, 216 - Vila Nova Conceição, São Paulo - Fone: (11) 3168-7291| Horário de segunda das 12h às 15h, terça a quinta das 12h às 15h e 17h às 22h, sexta a sábado das 12h às 22h30 e domingo das 12h às 17h | www.restaurantehospedaria.com.br | @hospedariasp

NOU

O restaurante tem excelentes opções para delivery de macarrão. Um deles é o Spaghettini com camarão, shiitake, abobrinha e tomates frescos.

Serviço: Rua Ferreira de Araújo, 419 – Pinheiros – São Paulo/SP – Fone (11) 2609-6939| horário de segunda a domingo das 12h às 23h | www.nou.com.br | @nourestaurante

Comida mexicana

Los Dos

O forte da casa são os tacos de inspiração mexicana, que têm um toque autoral e ousado. É o caso dos tacos al pastor, à base de carne de porco marinada em especiarias, pimentas secas e goiabada.

Serviço: Rua Guaicui, 26, Pinheiros | Delivery via iFood | @losdos_taqueria

La Sabrosa

Se você aprecia boas tortilhas, o “La Sabrosa” é o lugar certo. Na tortilha macia de trigo, dobrada ao meio e chapeada, são preparadas opções como o taco pollo del desierto.

Serviço: R. Francisco Leitão, 246 - Pinheiros | Delivery via iFood, Rappi e Whatsapp | @taquerialasabrosa

Hecho en México

O cardápio da casa conta com diversos combos especiais, que servem até seis pessoas. Entre os mais vendidos, estão a tortilha de trigo recheada com fajitas-carne bovina, arroz, frijoles refritos, guacamole e salsa mexicana.

Serviço: Rua Tabapuã, 523 - Itaim Bibi | Delivery via iFood e Rappi | @hechoenmexicoyenbrasil

