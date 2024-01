2ª melhor maionese do mercado: descubra qual critério foi usado pelos especialistas

A maionese é indispensável na cozinha dos brasileiros e faz parte de diversas receitas além do clássico hambúrguer, como salada de batatas e diversos tipos de sanduíche. Com muitas variações, esse condimento pode ser feito em casa ou adquirido pronto no supermercado.

Apesar da praticidade de já adquirir a maionese pronta, a opção caseira sempre será a melhor, mas há algumas marcas que se aproximam da versão feita em casa.

Por isso, o Paladar realizou um teste às cegas com as marcas mais vendidas do mercado e convidou um time de jurados para avaliar os produtos. As maioneses foram provados puras e também em bolachas cream cracker. O critério principal na hora da prova foi a busca por um sabor caseiro e nostálgico.

Entre as marcas testadas, a Hemmer foi a segunda melhor e o produto foi descrito como uma maionese de sabor ácido, um pouco adocicado, de untuosidade interessante, textura muito lisa e aroma forte.

Para conferir a maionese que ficou em primeiro lugar e o ranking com todas as marcas avaliadas pelos especialistas, leia a matéria completa.