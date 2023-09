2 sorveterias para experimentar sabores ‘diferentões’

Em meio a essa onda de calor, com as temperaturas lá nas alturas, nada como experimentar um bom sorvete. Pensando nisso, o Paladar separou dois lugares que oferecem sabores que fogem completamente dos padrões. Confira:

Albero dei Gelati

O gelato azul, feito com spirulina, alga de água doce, e infusão de flores que não deixam dúvidas do exotismo da sobremesa. A escolha dos ingredientes orgânicos traz o toque especial no preparo das receitas.

Bachir

A sorveteria libanesa chegou no Brasil há aproximadamente dois anos, deixando os amantes do sorvete ainda mais animados. O sorvete de rosas é o grande destaque no cardápio de sabores diferentões.