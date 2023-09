5 sorveterias em São Paulo que você precisa conhecer

Tomar bons sorvetes pode transformar o final de semana de muita gente, principalmente daqueles que são exigentes em relação ao sabor e preparo dos gelados. Se você é fã de sorvetes artesanais, na casquinha ou no copinho, e até mesmo de sabores diferentões, que tal conferir as cinco melhores sorveterias de São Paulo?

Selecionamos casas que valorizam os ingredientes e que despertam verdadeira paixão em quem experimenta suas iguarias. A arte de fazer sorvete é dominada com primazia por esses estabelecimentos. Veja a lista:

Baobá

Inaugurada no início de 2020, a loja oferece uma seleção de sorvetes elaborados praticamente do zero. O doce de leite, por exemplo, fica apurando em fogo baixo durante dois dias. Depois, é utilizado em sabores como o doce de leite mesclado, que é um dos carros-chefes da marca. A vitrine também ostenta uma linha de sorvetes veganos, à base de leite de castanha de caju, além de sorbets como o de mexerica, maçã verde e maracujá. Com apenas um sabor, o potinho pequeno sai por R$ 17 e na casquinha custa R$ 20,50.

Onde: R. Peixoto Gomide, 1078, Jardim Paulista. 3251-1408. 12h/18h (sáb. e dom. 12h/18h45).

Albero dei Gelati

A Albero dei Gelati tem uma proposta totalmente diferente: gelatos agrícolas. A casa, com sede na Itália e com duas unidades em São Paulo, produz gelatos ao modo italiano, mas com base em ingredientes locais, vindos de produtores próximos. Os sabores variam, mas são boas pedidas gelatos como o de chocolate com cachaça e queijo Canastra com mel e castanha de caju. Os preços? Seja no copinho ou casquinha, sai por R$ 16, o pequeno; R$ 22, o médio; R$ 27, o grande.

Onde: R. dos Pinheiros, 342 - Pinheiros. (11) 3063-1821. Todos os dias das 10h/23h.

Le Botteghe Di Leonardo

Com três lojas em São Paulo, a marca com sede na Itália apresenta uma linha de gelatos produzidos a partir de preceitos da gelateria italiana. Na vitrine, clássicos como pistache siciliano e stracciatella de amarena (à base de fiordilatte e calda de cerejas), além de sabores à base de produtos locais. É o caso de sorbettos de cambuci, cupuaçu e de caju.Os copinhos no Le Botteghe apresentam os seguintes preços: mini (50ml - R$ 12), pequeno (80ml - R$ 17), médio (120ml - R$ 19) e grande (150ml - R$ 21).

Onde: R. Oscar Freire, 42, Jardim Paulista. 2528-2000. 13h/21h (6ª e sáb. 13h/22h. dom. 12h/ 21h).

N2

A sorveteria N2 e a hamburgueria Meat Downtown, que compartilham o mesmo espaço no bairro dos Jardins, contam com layout que se assemelha a um laboratório químico. Não é à toa: os sorvetes de lá são preparados um a um com uso de nitrogênio líquido. É uma boa pedida o gelato especial de Oreo e bacon. Os valores variam entre R$ 25 e R$ 45.

Onde: R. Bela Cintra, 1783, Cerqueira César. 94981-1400. Ter. a dom., 9h/23h30.

Froid

Esta sorveteria artesanal na Vila Buarque conta com casquinha e sorvetes veganos como carro-chefe. No cardápio, a Froid oferece desde os sabores mais tradicionais (chocolate belga, baunilha brasileira, banoffee) até alguns mais diferentões (doce de leite com trufa de café, cupuaçu com chococaramelo, limão com amora, cacau com abacate e cajá passion). Todos deliciosos, valorizando o sabor das frutas e doces. O potinho com uma bola sai por R$ 22.

Onde: R. Jesuíno Pascoal, 39, Vila Buarque. 2638-5381. Qua. a dom., 12h/19h. Delivery via iFood e Rappi.