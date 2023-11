20 receitas de assados saborosos para a ceia de Natal

Muitas vezes aguardamos a tão esperada época do ano, o Natal, pensando nas mesmas receitas para uma mesa entre a família e amigos: frango, pernil e peru, por exemplo. Mas, esse ano, dá para inovar nos assados e surpreender os convidados.

A ave, apesar de tradicional, como um peito de chester laqueado, tem chances de ser o ideal pelo seu tamanho menor e por causa da possibilidade de ser feito em diversos equipamentos da cozinha. Fuja do comum e confira essa deliciosa receita das chefs Carla Pernambuco e Carolina Brandão.

Mais um exemplo de encher os olhos é o pernil de cordeiro, que contém um sabor tão especial quanto o seu acompanhamento, os legumes. É fácil de fazer e ainda pode ter um molho que dá a harmonia perfeita.

Para te ajudar a inovar, o Paladar, por meio do caderno de receitas, preparou 20 formas de diferentes tipos de carne, que são opções para sua Ceia e podem ser feitos no seu lar. Mas, vale ressaltar, que o destaque é a forma de preparo, um molho especial com uma indicação particular e até um acompanhamento ideal.

Por isso, não fique de fora e confira a matéria completa clicando aqui.

PUBLICIDADE

Além disso, os deliciosos chocottones e panettones, que ficam em destaque nessa época do ano, vão virar ranking em um conteúdo disponível nos dias 7 e 8 de dezembro, depois que o Paladar eleger os melhores produtos do mercado.

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar também tem outras receitas para a sua mesa principal, testadas e aprovadas, que podem ser replicadas em casa. Confira opções de pratos, drinques e sobremesas aqui.