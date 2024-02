3 drinques com cerveja para curtir o Carnaval

Durante o Carnaval, a cerveja se torna uma das bebidas mais consumidas, acompanhando os foliões em blocos de rua e os tradicionais desfiles de escolas de samba.

Sua refrescância a torna uma escolha popular para saciar a sede durante as celebrações. Além disso, a variedade de estilos de cerveja disponíveis oferece opções para todos os gostos.

Selecionamos três receitas de drinques com cerveja ideais para curtir o Carnaval. São elas:

Santé Hop Fresh, drinque com cachaça e cerveja

Este drinque inclui cachaça envelhecida, cerveja e licor de laranja entre os ingredientes. Veja a receita completa clicando aqui.

Coquetel Santé Hop Fresh, do Santé Bar, que combina cachaça com cerveja. FOTO: Daniel Cancini/Divulgação

Ale tonic

A mistura de gim, cerveja e mel forma esse drinque saboroso. Veja a receita completa aqui.

Alex tonic Foto: Tiago Queiroz|Estadão

Drink de cachaça de maracujá e laranja

Essa combinação causa uma explosão de sabores e refrescância no paladar. Veja a receita completa aqui.

Delicioso drink de cachaça de maracujá com laranja Foto: Victor Quaranta

Com o objetivo de acompanhar essa mistura de gastronomia e cultura, o Paladar promove degustações às cegas para garantir que o consumidor compre com qualidade também durante épocas festivas. Um exemplo disso é o teste que elege as melhores cervejas puro malte do mercado. Leia o conteúdo completo.