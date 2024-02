O que é Xeque Mate, bebida eleita o melhor drinque em lata do Carnaval por especialistas

O Carnaval chegou e trouxe consigo o calor e a os drinques prontos que sempre fazem sucesso nessa época. Neste ano, uma das opções de maior destaque é o Xeque Mate, uma bebida à base de rum que levou a melhor no teste promovido pelo Paladar para escolher melhores bebidas para curtir a folia.

O teste foi realizado às cegas e contou com a participação de um time de jurados que avaliaram dez marcas de drinques em lata. Na prova, a ideia era avaliar cada drinque separadamente e decidir se ele combina ou não com o clima carnavalesco.

Na opinião dos especialistas, o Xeque Mate é o melhor nesse quesito, e foi o escolhido principalmente porque tem um certo gostinho de Brasil, que vem do guaraná, do mate e do limão presentes na composição.

No ano passado, a bebida já havia chamado atenção. Ela surgiu em 2016 em Minas Gerais, quando dois amigos criaram o drink a partir do pedido de produtor de festas. Atualmente, o Xeque Mate pode ser encontrado em praticamente todo Brasil e promete animar os bloquinhos.

Para saber a posição dos outros drinques em lata avaliados pelo Paladar, leia a matéria completa.