3 lojas para inovar com presentes comestíveis neste Natal

O Natal é uma época especial não apenas por reunir as famílias e celebrar o nascimento de Jesus, mas também por ser um momento para demonstrarmos a importância das pessoas em nossas vidas através de presentes.

Se você está buscando inovar além dos tradicionais embrulhos, o Paladar selecionou sete sugestões de presentes deliciosos que podem adoçar os dias festivos e além, considerando que muitas vezes não consumimos tudo de imediato.

Nesse conteúdo vamos descrever três lojas que entregam o que prometem, mas você também pode ler a matéria completa de Chris Campos, do Paladar, para ficar por dentro dos outros detalhes.

Glacé Pâtisserie

É só abrir o Instagram oficial da Glacé Pâtisserie, comandada por Marcella Calhado, para as fotos de doces despertarem o apetite. A confeitaria destaca-se pela exclusividade e inovação em seu cardápio.

Dentre as delícias oferecidas, as barras de chocolate se sobressaem. Elas vão além do comum, proporcionando uma experiência de sabores e recheios variados a cada mordida, com o preço acessível de R$ 18.

Para quem procura opções para compartilhar, a confeitaria apresenta a taça de cristal por R$ 290, uma escolha elegante que combina frutas vermelhas e sofisticação.

Flakes

O panetone, um clássico do Natal, ganha uma nova perspectiva na Flakes, que aposta em sabores ousados e recheios generosos, além de uma apresentação visualmente atraente.

O diferencial da Flakes reside em suas versões mini, perfeitas para presentear. Com quatro opções variadas, incluindo sabores como pistache e dueto, os clientes têm a oportunidade de saborear uma massa feita com dedicação e carinho, característica marcante da casa.

Dengo

A renomada marca brasileira de chocolates decidiu inovar em suas ofertas de Natal, introduzindo o exclusivo Licor de Cacau de 374 ml, disponível por R$ 109,90. Essa bebida destaca-se pelo sabor único das amêndoas do cacau, complementado por um toque sutilmente adocicado, criando um equilíbrio harmonioso ao paladar.

Além disso, a marca se empenhou em uma iniciativa ecológica neste Natal, apresentando uma seleção especial de produtos em embalagens recicláveis, demonstrando seu compromisso com a sustentabilidade.