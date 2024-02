3º melhor parmesão do mercado: saiba qual marca conquistou o voto dos especialistas

Por meio de uma degustação às cegas do Paladar, para avaliar as melhores marcas de parmesão do mercado, um júri especializado definiu que a Faixa Azul contém características que merecem o último lugar no pódio.

Atrás apenas dos queijos La Serenissima (1º) e Gran Formaggio tipo Grana (2º), a terceira colocada apresentou sal e acidez equilibrados, além de uma maturação notável. No entanto, perdeu pontos devido à oleosidade excessiva, segundo os jurados no teste escrito por Renata Mesquita.

Entre as dez marcas avaliadas, estavam opções nacionais e internacionais disponíveis nos supermercados, com critérios de avaliação entre textura, aroma, aparência e, principalmente, sabor. Leia o conteúdo.