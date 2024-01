3 receitas com inhame para variar o cardápio

O inhame é aquele ingrediente universal que combina com tudo e pode ser usado das mais variadas formas na cozinha. Também conhecido como cará, esse alimento é um tubérculo, que proporciona um sabor único e pode ser incorporado em outros ingredientes que terão seu sabor realçado.

Podendo integrar diversas receitas, o inhame serve para combinações de doces e salgados. A seguir, confira três opções de receitas com inhame para fazer em casa.

Fatias de purê de inhame douradas

Essa receita funciona muito bem com um aperitivo antes do jantar ou como uma entrada. Fina e sofisticada, é opção perfeita para quem procura por uma opção de “torradas” mais saudável e deliciosa. Veja a receita completa aqui.

Bolo de inhame

É o doce perfeito para quem quer variar os tradicionais sabores. É perfeito para ser servido durante o café da manhã ou lanche da tarde. A erva-doce presente na massa dá o toque especial. Veja a receita completa aqui.

Nhoque de inhame com pesto, peras e nozes

Essa opção é ótima para quem quer testar novas combinações. No lugar da batata ou mandioca, você pode utilizar o inhame, que combina perfeitamente com o molho pesto, as peras e as nozes. Uma sugestão vegetariana deliciosa para variar o cardápio. Veja a receita completa aqui.