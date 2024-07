3 receitas de ketchup para fazer em casa

Um dos condimentos mais populares da cozinha em todo o mundo, o ketchup é o molho favorito de muitas pessoas para comer pratos típicos de fast-food, como hambúrguer, batata frita e cachorro-quente.

Mesmo com as várias marcas industrializadas disponíveis nos supermercados, há quem prefira a versão caseira do ketchup. Para prepará-la, basta ter os tradicionais ingredientes, como tomate, vinagre, sal e açúcar.

Mas para aqueles que querem inovar, existem outras opções. Confira, a seguir, três receitas de ketchup para fazer em casa:

Ketchup tradicional

Ketchup tradicional

O ketchup tradicional tem a receita mais conhecida e simples de fazer. Mas para dar personalidade ao molho, você pode adicionar canela e mostarda em pó. Veja a receita completa.

Ketchup de tomate verde

Ketchup de tomate verde

Como um preparo um pouco mais especial, essa receita leva cebola caramelizada no óleo de amendoim e tomates verdes. O sabor é gostoso e surpreendente. Veja a receita completa.

Ketchup de cajuína

Ketchup de cajuína

Com sabor doce e picante, esse ketchup é feito com caramelo de cajuína, tomate e pimenta. Perfeito para inovar nos molhos de fast food. Veja a receita completa.

Para saber tudo sobre ketchup e os segredos para preparar a receita perfeita em casa, leia o ‘Manual de ketchup caseiro’.