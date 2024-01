Onde fica a sorveteria com sabores de shoyu, sucrilhos e ketchup?

O sorvete é uma ótima opção para se refrescar nos dias mais quentes de verão e não há quem não goste do doce gelado quando as temperaturas passam dos 30ºC.

Nos últimos anos, sorveterias têm apostado em inovação e surgiram novos sabores de sorvete, que viralizam nas redes sociais por serem incomuns.

A The Ice Cream Project é uma dessas sorveterias e surpreende pelos sabores mais inusitados. A loja fica em Londres, no bairro de Belgravia, e conta com 14 sabores que normalmente não são encontrados em estabelecimentos tradicionais.

Entre as opções estão: biscoitos, cereais, molhos como shoyu, ketchup, molho de pimenta, queijo cheddar, picles e legumes.

Apesar de estranhos, os sabores diferentes provocam longas filas na loja, principalmente aos finais de semana.

PUBLICIDADE

Para saber mais sobre a loja pop-up The Ice Cream Project e os sabores exóticos dos sorvetes, leia a matéria completa de Claudia Lima.