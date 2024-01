3 receitas de suco verde detox para começar o ano bem

O suco detox sempre ganha destaque no verão após as festas e com a meta de ser mais saudável no novo ano. Além de ser uma opção refrescante nos dias mais quentes, ele auxilia o corpo na eliminação de toxinas e na redução de processos inflamatórios, sendo um ótimo aliado em dietas.

Mas vale ressaltar que, apesar de seus benefícios, o suco detox não deve substituir refeições completas, sendo ideal como um lanche alternativo à tarde, por exemplo, mas não para um almoço.

Para preparar um suco detox eficaz, combine vegetais e frutas a uma base líquida, que pode ser chá, água natural ou água de coco, e adicione sementes ou farelos para intensificar seus efeitos.

A seguir, confira três receitas de suco verde detox da nutricionista Thaís Barca:

Suco verde clássico

O suco verde clássico leva apenas couve, limão e água. A bebida é rica em vitamina, ferro e cálcio, devido à folha verde escura e pode ser feita com água de coco ou normal. Veja a receita completa aqui.

Suco verde com linhaça e cúrcuma

Essa bebida tem ótimas propriedades anti-inflamatórias pelo mix de folhas verdes escuras, linhaça, cúrcuma e até aloe vera. Veja a receita completa aqui.

Suco verde com maçã, abacaxi e ameixa

Esse suco verde tende a ser mais doce por levar frutas como maçã, abacaxi e ameixa, que além de darem suculência ao suco, ajudam na saúde intestinal. Veja a receita completa aqui.