3 receitas para substituir o sal por temperos naturais no seu cardápio

Em 2024, a gastronomia se alia à saúde no movimento de reduzir o uso excessivo de sal, um ingrediente conhecido por seus riscos à saúde como aumento da pressão arterial e problemas renais. Uma alternativa elegante e benéfica surge através do uso de temperos naturais. Estes não só potencializam o sabor dos alimentos, mas também promovem bem-estar.

Dentre as escolhas mais saudáveis e saborosas estão orégano, hortelã, noz-moscada, alecrim, manjericão, azeite, além de salsinha, salsão, cheiro verde, coentro, alho, cebola e cominho. Estes temperos, já integrados à culinária brasileira, oferecem um mundo de possibilidades para quem deseja explorar além do sal.

Para os novatos na cozinha, a dica é ousar na combinação de sabores: adocicados, ácidos, salgados e picantes. O segredo está no equilíbrio, em encontrar a harmonia perfeita para cada prato. As ervas frescas seguem a mesma lógica, devendo ser balanceadas com os demais ingredientes da receita.

Peixes e frangos, por exemplo, combinam com ervas mais leves como manjericão e endro dill. Já as carnes vermelhas pedem ervas de sabor mais acentuado, como alecrim, sálvia e tomilho. Para aprofundar ainda mais no mundo dos temperos, apresentamos três receitas que destacam a importância desses ingredientes:

1. Tagliatelle com Nozes e Sálvia

Tagliatelle com nozes e sálvia. Foto: Codo Meletti|Estadão

Envolvente, a receita leva nozes-pecã tostadas, folhas de sálvia, raspas de limão-siciliano, salsinha fresca e pimenta-do-reino. Confira o passo a passo.

2. Ravióli de Peru e Alho-Poró com Manteiga de Sálvia

Ravióli de peru, alho-poró e amêndoas tostadas Foto: Codo Meletti/Estadão

Rico em sabor, com temperos como folhas de louro, tomilho fresco, alho amassado, cebola ralada, pimenta-do-reino, alho-poró e amêndoas tostadas. Saiba como fazer.

3. Azeite de Alecrim

Azeite de alecrim Foto: Tiago Queiroz

Uma receita elegante e simples, ideal para enriquecer qualquer prato. Confira o modo de preparo.

Para mais dicas sobre como escolher, combinar e armazenar temperos, confira o guia prático do Paladar. Com estas orientações, você estará bem equipado para transformar sua cozinha e saúde em 2024, explorando os sabores naturais que os temperos têm a oferecer.