5 motivos para comer no Oro, restaurante do chef Felipe Bronze

Localizado na Rua General San Martin, no Leblon, o Oro restaurante é conhecido por ser um estabelecimento com o chef Felipe Bronze à frente, junto com sua sócia, a sommelière Celilia Aldaz, garantindo a continuação da fundação, que aconteceu em 2010.

O cardápio é composto por uma comida contemporânea de ponta e um interior no estabelecimento que entrega uma decoração moderna, com destaques para detalhes como taças, um iluminação completamente favorável e, ainda, algumas partes da natureza.

Em relação ao menu, a evidência maior é na divisão entre ‘’Criatividade’' e ‘’Afetividade’'. O primeiro, por sua vez, oferece uma experiência para quem quer mais apreciar o restaurante sem pressa, com alimentos para comer com as mãos, quatro talheres (pratos) e um doce (R$ 690).

Já o segundo combo do cardápio segue a mesma linha, mas apresenta apenas dois talheres e custa R$ 590. Há, em ambos, a opção de acrescentar uma harmonização de vinhos, o que aumenta o valor da prática gastronômica. Ficou curioso para saber o que oferecem, né? Nós te ajudamos!

Para comer com as mãos, dá para escolher a casquinha de siri, uma canja de galinha ou o temaki, por exemplo. Enquanto isso, na segunda opção existe o arroz de kimchi, porco e umeboshi e outros. Sem deixar de lados os doces, há chocolate e gergelim e mel, castanhas e romã. Confira mais detalhes no site do Oro, clicando aqui.

