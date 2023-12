3 restaurantes que você não pode deixar de visitar no Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro é bastante conhecido por seus pontos turísticos considerados maravilhosos, como, por exemplo, a estátua do Cristo Redentor. Com isso, diversas pessoas acabam fazendo uma viagem ao estado principalmente agora, nas festas de final de ano.

Mas, passeando pela localidade, acabamos passando em alguns restaurantes. Para que você acerte no roteiro, o Paladar separou 3 que estão entre a lista dos melhores restaurantes, com diversidade na gastronomia e nos principais lugares da região.

Lasai

Localizado em Largo dos Leões, em Humaitá e ocupando o 14º lugar no ranking 50 Best Latin America 2023, é um restaurante composto apenas por menu-degustação com técnicas variadas: contém 8 aperitivos, 3 pratos e 2 sobremesas.

Os destaques da localidade de Rafa Costa e Silva vão para os vegetais, que são cultivados em horta própria, produtos de feiras orgânica, do mar e da terra, especialmente para quem pode pagar R$ 1.150 e ocupar uma das oito cadeiras do balcão.

Ocyá

Se você gosta de um restaurante à beira da água, o Ocyá oferece simplesmente esse estilo, também pelas mesas ao ar livre e design mais rústico debaixo de árvores, na Ilha Primeira (Barra da Tijuca).

Pelas mãos do chef Gerônimo Arthuel, o cardápio conta com frutos do mar e peixes, marcadas por sua especialidade, com técnicas que envolvem cura, maturação e defumação, por exemplo: pão de alho e camarão (R$ 47), polvo na brasa com maionese de kimchi e batata corada (R$ 86) e outros.

Si-chou

Com destaque para a culinária asiática, o Si-chou, de Elia Schramm, está localizado em Ipanema e conta com um ambiente com peças artesanais e telas, ou seja, várias referências culturais do Oriente: China, Coréia, Vietnã, Tailândia e Japão.

Dá para ter experiências não somente visuais, como se estivesse em outro país, mas também gastronômicas, com uma grande oferta de pratos: yokhoe (R$ 62), korean fried chicken (R$ 38), ussusukuri (R$ 62). Além disso, há drinques autorais que também favorecem a mesma temática.

